Ostalb-Volleyballer mit knapper Niederlage

Harmlose Aufschläge der Ostalb-Volleyballer beim Gastspiel in Stuttgart haben den fast komplett aus ehemaligen Bundesligaspielern bestehenden Gastgebern alle Möglichkeiten geboten, die von den routinierten Hauptstädtern konsequent genutzt wurden. Am Ende mussten sich die Volleyballer der SG MADS knapp mit 2:3 Allianz Stuttgart geschlagen geben.

Von allen Positionen schlugen die gegnerischen Angriffe auf dem MADS-Feld ein, die Gäste wurden im ersten Satz mit 17:25 regelrecht aus der Halle geschossen. Ganz ähnlich begann der zweite Abschnitt, nach einem 1:7-Rückstand wurde die Annahme der Ostälbler mit Jürgen Anciferov zusehend sicherer. Nico Seitzer mit seinen Sprungaufschlägen und Tobias Stegmaier mit langem Service in die Ecken des Stuttgarter Felds brachten den Spielaufbau der Gastgeber in Schwierigkeiten, der MADS-Block mit Felix Kraft und Max Schwebel konnte öfters zupacken. Genauso souverän wie umgekehrt in Satz eins sicherten sich die Gäste mit 25:19 den zweiten Satz. Im dritten Abschnitt schaltete Max Schwebel mit seinen langen Flatteraufschlägen den Stuttgarter Schnellangriff weitgehend aus, so dass die MADS-Abwehr einige Stuttgarter Angriffe entschärfen konnte. Zuspieler Christian Kalwa bediente vor allem Nico Seitzer mit schnellen Pässen, die dieser im Feld der Gastgeber versenkte.

Daneben sorgte Felix Kraft mit äußerst variablem Angriffsspiel für Unordnung in der Stuttgarter Abwehr. Satz drei war mit 25:18 wiederum eine klare Sache für die Ostälbler. Unpräziser Spielaufbau und zu harmloses Angriffsspiel seitens der Gäste brachten den Stuttgartern eine 8:4-Führung im vierten Satz. Trotz der Stabilisierung der MADS-Annahme setzten sich die Allianz Angreifer immer wieder gegen den Ostalbblock durch und konnten Satz vier mit 25:19 für sich entscheiden. Im entscheidenden Tie-Break war die MADS-Abwehr anfangs nicht im Bilde. Gute Angriffe von Nico Seitzer und Tobias Stegmaier brachten die Aalener wieder auf 8:8 heran. Beim Stande von 10:10 leisteten sich die Gäste drei Folgefehler, die ballsicheren Gastgeber bedankten sich und siegten mit 15:11.