Ostalb-Umzug: Weniger Besucher aber trotzdem tolle Stimmung

Der Wettergott war närrisch. Denn als der 8. Ostalb-Umzug durch Aalen zu Ende war, kam die Sonne raus und der Dauernieselregen machte Pause. Sicher vor allem wegen des kalt-nassen Wetters blieb die Besucherzahl deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Polizei schätzt maximal 3000 Besucher, die Aalener Fasnachtszunft (AFZ) hatte mit etwa 20 000 gerechnet. Trotzdem zeigten sich die Fasching-Fans rund um die Innenstadt in Feierlaune und die etwa 3200 Narren, Gardemädels, Guggenmusiker und schaurigen Gestalten hängten sich ziemlich engagiert rein, um fröhliche Miene zur unfreundlichen Witterung zu machen. So ziemlich alle Narrenvereine und Faschingsgesellschaften von Rang und Namen im Kreis waren in die Große Kreisstadt gekommen. Insgesamt waren es 56.

In Stellung gebracht vor dem großen Umzug haben sich die Narren in der Friedrich- und in der Stuttgarterstraße. Die Fachsenfelder Nachkatzen machen Gruppenfotos und bei den „Oschtalb Ruassgugga“ etwa sah man das mit dem Wetter gelassen. Auf die Wetter-App schaute man in den vergangenen zwei Stunden gar nicht mehr und einer der Guggamusiker erinnert, dass man auch schon im Schneesturm die schaurig-schönen Töne schmetterte. Und die gab’s ordentlich auf die Ohren. Beispielsweise „American Idiot“ von „Green Day“ von den Neresheimern und von den „Neuilermer Schlierbachfetzer“ in ihrem neuen Punk-Outfit ausgerechnet einen fast gestandenen Marsch.

Am dichtesten stehen die Besucher im Bereich des Sparkassenplatzes in der Bahnhofstraße und im Nördlichen Stadtgraben. Hier war beim Ärztehaus auch die Tribüne für die Ehrengäste – die Lokalpolitik, Aalens Oberbürgermeister, der Landrat mit seinem Landratsamts-Team und in einer Tunika. Er grüßt mit einem „Salve Ostalb“ und dann ziehen die Narren vorbei und grüßen. Etwa der kopflose Reiter aus Untergröningen. Ein bisschen „Sleepy Hollow“ im ehemaligen Stadtgraben. Hier steht auch einer der Moderatoren des Umzugs, Peter Bauer von den Röhlinger Sechtanarren.

Ziemlich überschaubar wird die Besuchermenge an der Kreuzung Friedrichstraße/Friedhofstraße. Hier steht Peter Stengel mit seiner Frau, sie sind hier nicht im Häs der Pfahlheimer Narren, dafür marschieren die beiden Söhne und die Tochter bei den Limesnarren mit. Die Stimmung hier in Aalen finden sie sehr gut, nächstes Mal werden sie aber einen Platz weiter vorne an der Umzugsstrecke suchen. Gut sei auch, dass man im Greut gut einen Parkplatz finden konnte. Und dort in der Ulrich-Pfeifle-Halle stieg dann auch die große Party nach dem Umzug.

An der Kreuzung macht sich James Smith, Leiter des Aalener Polizeireviers und Einsatzleiter während des Umzugs ein Bild: Er spricht der Aalener Fasnachtszunft als Umzugsveranstalter ein „großes Lob“ aus, etwa für das Alkoholkonzept und auch was die Organisation der Umzugswägen betrifft. Den wohl größten Wagen schickten übrigens die Pfahlheimer – ein gewaltiges Piratenschiff, das um die City „segelte.“