Vor Kurzem fand beim SV Pfahlheim die Endausspielung der Tischtennis-Minimeisterschaften statt. Sechs Vereine hatten im Vorfeld Ortsentscheide mit insgesamt 59 neuen, jungen Talenten durchgeführt. Bei der Ausspielung in den Jahrgängen 2005/2006, 2007/2008, 2009 und jünger konnten 37 Teilnehmer begrüßt werden.

An fünf Tischtennisplatten fanden in Pfahlheim spannende, fesselnde und auch im Nachhinein Trost spendende Partien für die Teilnehmer statt, unter denen sich am Ende des Tages alle Sieger für eine weitere Qualifikation zum Verbandsentscheid in Gaildorf qualifizieren konnten.

Für den Bezirk Ostalb starten nach ihrem Leistungen in Pfahlheim an diesem Sonntag in den Klassen AKI Mädchen: Melina Zeller (SV Pfahlheim) und Jungen: Daniel Altevogt (TSG Hofherrnweiler), AKII Mädchen: kein Starter und Jungen: Charles Kyser und Sel Elit (beide TSG Hofherrnweiler), AKIII Mädchen: Leni Mack (SV Pfahlheim) und Jungen: Emil Weiß (SV Pfahlheim).