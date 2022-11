Ostalb-Podcast WM-Spezial Folge #1: Bindenskandal, Zweifel und doch Fußball

Stell´ Dir vor, es läuft die Fußball-Weltmeisterschaft – und niemanden interessiert es. Ganz so ist es vielleicht nicht. Der Austragungsort polarisiert, die Machenschaften rund um dieses Turnier sind zu hinterfragen, Fußball gespielt wird aber dennoch.

So haben sich die „Aalener Nachrichten/ Ipf- und Jagst-Zeitung“ beim Podcast der Kreissparkasse Ostalb, #614550, als Co-Gastgeber eingeklinkt. Johannes Abele und Marius Sturm führen mit Redaktionsleiter Timo Lämmerhirt durch die jeweiligen Folgen. Zum Start ist Aalens Stadtpfarrer Bernhard Richter zu Gast gewesen, der sich in den vergangenen Jahren immer wieder als Fußballfan, speziell vom VfR Aalen, geoutet hat.

„Ich schaue da schon mit viel Zweifel auf dieses Turnier. Es ist aber vielleicht etwas spät, 2022 darüber zu diskutieren, ob diese Weltmeisterschaft in Katar hätte stattfinden dürfen.

Die Sportler aber sollte man dennoch unterstützen, denn die Fußball-Länderspiele finden statt. Auch Diskussionen, ob wir nun beim Glühwein Fußball schauen sollten, finden zu spät statt“, sagt Lämmerhirt. Am Tag der Aufzeichnung, an diesem Montag, wurde bekannt, dass die Nationalmannschaften nicht mit der „One-Love-Spielführerbinde“ auflaufen dürfen.

Richter: Stringente Vorgaben fast schon „diktatorisch“

Bei Zuwiderhandlung drohen Sanktionen, so drohte der Weltverband FIFA – und so wird auch Manuel Neuer diese spezielle Binde nicht tragen. „Bindenskandal“ nannte es Marius Sturm, sehr zur Freude der übrigen Teilnehmer.

Richter bezeichnete dieses stringente Vorgehen als „diktatorisch“. „Das finde ich fast schon so schlimm wie die Menschenrechtsverletzungen in Katar“, echauffierte sich Richter. Die Binde gilt als Symbol gegen Diskriminierung und für Toleranz,

„Ich bin als Fußballfan immer begeistert, wenn ein größeres Turnier ansteht, da haben wir in den Gemeindehäusern auch verschiedene Motti wie „Lasset die Kicker zu mir kommen“.

Ich gebe aber zu, dass das auch am Winter liegt, dass wir nichts vorbereitet hatten. Ich habe auch noch nie im Kalender nicht vermerkt, wann die Deutschen spielen werden“, so Richter. Das habe er sonst immer schon ein halbes Jahr vorher erledigt, so Aalens Stadtpfarrer.

Das habe aber natürlich auch mit den Umständen zu tun: „Unter diesen Bedingungen darf solch ein Turnier nicht stattfinden. In so einem Land darf das nicht stattfinden. An den Fans aber darf man es nicht auslassen – Man hätte die WM aber niemals dorthin vergeben dürfen.

Debatte kommt zwölf Jahre zu spät

Diese Diskussion hätte aber 2010 stattfinden müssen“, pflichtete Richter Lämmhirt bei. Jetzt müsse jeder für sich selbst entscheiden, ob er die Spiele schaue. „Ich habe für mich entschieden, die Spiele nicht zu schauen. Jetzt muss ich mal abwarten, wie ich das als Fußballfan durchhalte“, so Richter weiter. Die Begeisterung aber fehle gänzlich.

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Richter und Lämmerhirt: beide haben die Eröffnungsfeier der WM sowie das Auftaktspiel zwischen Katar und Equador nicht gesehen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. „Das war der Toten- und Ewigkeitssonntag.

Das ist ein Gedenksonntag, ein stiller Sonntag. Da habe ich die Austragung ohnehin total daneben gefunden, denn der ist auch sonst geschützt“, so Richter. Lämmerhirt war mit Aufräumen beschäftigt, seine Frau wurde am Sonntag 40, wie er lachend zu Protokoll gab.

Sturm betonte, dass man in diesem Podcast vermutlich aufpassen müsse, nicht in etwaige Fettnäpfchen zu treten, man werde aber versuchen, so offen und ehrlich wie möglich über diese Themen zu sprechen.

Während all der Krisen, die es aktuell auf dem Planeten gibt, könne man durchaus solch ein Turnier austragen, wenn man den Austragungsort einmal ausklammere, so Richter: „Sonst dürften wir ja gar nichts mehr machen, bei all den Krisen in dieser Welt“.

Weniger Tippspiele, weniger Merchandise-Artikel in den Läden, insgesamt weniger Hype – das alles hat auch die Podcast-Runde festgestellt, die TV-Quoten bestätigen den Trend, wenngleich die Millionengrenzen noch erreicht wurden.

In der sportlichen Einschätzung der deutschen Nationalmannschaft ist sich die Runde übrigens uneins gewesen. Am optimistischsten ist noch Marius Sturm, der den Deutschen eine Menge zutraue, ohne sich konkret festlegen zu wollen.

Lämmerhirt ist in dieser Runde sein Gegenstück, glaube, dass es sehr schwierig werde. Richter tippt auf das Erreichen des Viertelfinals, Abele sieht die Franzosen und Engländer recht stark.