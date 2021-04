Ostalb Mobil: Maskenpflicht wird verschärft

Mit Beginn der Corona-Notbremse gelten auch für die öffentlichen Verkehrsmittel bundesweit neue Regeln. Seit Samstag muss auch im Ostalbkreis in Bus und Bahn eine FFP2-Maske oder KN95 beziehungsweise N95-Maske getragen werden - medizinische OP-Masken reichen daher nicht mehr aus. Das hat Ostalb Mobil mitgeteilt.

Die neue, für Fahrgäste verschärfte Maskenregelung gilt auch für Kinder, die das siebte Lebensjahr überschritten haben, helißt es weiter. Die Pflicht zum Tragen einer Maske besteht während der Fahrt mit Bus und Bahn sowie beim Aufenthalt in Bahnhöfen, an Bahnsteigen und an Bushaltestellen.

Das Tragen einer FFP2-Maske bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ist ab einer Inzidenz von 100 verpflichtend. So kann man sich selbst und andere wirksamer vor einer Infektion schützen und einen wichtigen Beitrag gegen die Verbreitung besonders ansteckender Mutationen des Coronavirus leisten.

Weitere Informationen gibt es unter www.ostalbmobil.de.