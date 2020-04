Ostalb Mobil: Besondere Regelungen in Bus und Bahn

Aufgrund des Coronavirus gelten bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ab kommendem Montag, 27. April, besondere Regelungen. In diesem Zuge appelliert der Tarifverbund Ostalb-Mobil an alle Fahrgäste, der Maskenpflicht nachzukommen.

Die Maskenpflicht gilt während der gesamten Fahrt und auch beim Warten. Wobei als Mund-Nasen-Bedeckung auch selbstgenähte Masken, Schals oder Tücher erlaubt sind. Jeder Fahrgast ist selbst für seinen Schutz verantwortlich. Es werden keine Masken ausgegeben.

Darüber hinaus sind Fahrgäste dazu aufgerufen, die öffentlichen Verkehrsmittel nicht zu den Stoßzeiten zu nutzen. Hier geht es konkret um den Schülerverkehr, der am 4. Mai wieder beginnen wird.

Allgemein gilt, an den Haltestellen, Bahnsteigen und beim Einsteigen Abstand zu halten, nicht zu drängeln oder in Gruppen zusammen zu stehen, sich in Bus oder Zug bestmöglich zu verteilen und die allgemeinen Hygienehinweise zu beachten. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.ostalbmobil.de