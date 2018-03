„Ostalb macht’s“quer durch den Kreis

Unter dem Motto: „Die Ostalb macht’s“ läuft am Freitag, 24. Juli, der Sportabzeichen-Aktionstag des Sportkreises Ostalb an den drei Austragungsorten in Aalen (MTV-Stadion), Ellwangen (Waldstadion) und in Schwäbisch Gmünd-Bargau (Scheuelberg-Sportanlage). Die Teilnehmer sind schon voll im Training.

Wie von den Sportkreisärzten Dr. Jürgen Wacker und Dr. Stefan Vogt empfohlen, bereiten sich viele Teilnehmer vor, um die Verletzungsgefahr deutlich zu minimieren. Ob Junge oder Ältere, alle sind mit großem Ehrgeiz beim Training.

Folgende Möglichkeiten sind geboten, Aalen: montags, 18.15 bis 20 Uhr, MTV-Stadion; Ellwangen: nach Vereinbarung, Kontakt: J. Knecht, Telefon (07961) 4607; Bargau: montags, 17.30 bis 19 Uhr, Scheuelberg-Sportanlage; Herlikofen: dienstags, 18 bis 19.30 Uhr, Sportgelände Burgholzstaße; Lorch: montags, 18 bis 20 Uhr, Sportplatz; Bettringen: donnerstags, 18 bis 20 Uhr, Sportgelände beim Berufsschulzentrum.

„Wir wollen, dass der Aktionstag ein großer Erfolg wird und möglichst viele daran teilnehmen“, hoffen die Koordinatoren, Gerhard Steinhilber und Heinz Engel.

Zur Vorbereitung des Aktionstages benötigt der Sportkreis möglichst umgehend eine Voranmeldung an: Sportkreis Ostalb, Stichwort „Deutsches Sportabzeichen“, Wiener Straße 6, 73430 Aalen, E-Mail: geschaeftsstelle@sportkreis-ostalb.de, bitte den Teilnahmeort mit angeben.