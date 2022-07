Ostalb-Liebe: Das sind die schönsten Aussichtspunkte der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne“ einmal pro Woche – immer mittwochs – eine persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. Folge #36 handelt von den drei Orten in der Region, an denen es buchstäblich am schönsten ist.

Die schönsten Orte auf der Ostalb zu benennen, ist ungefähr so einfach, wie eine schlechte Lasagne zu finden. Eigentlich unmöglich. Natürlich spielt da zudem noch ein gewisser lokaler Lokalpatriotismus mit rein. Doppelt? In dem Fall: ja. Denn dass der Ostalbkreis schön ist, wird jeder bejahen, der von hier stammt. Aber von wo aus man den schönsten Blick hat, daran könnten sich langanhaltende örtliche Feden entzünden.

Soweit soll es natürlich nicht kommen. Eine kontroverse Diskussion wäre dennoch wünschenswert. Die folgenden Lieblingsorte sind zumindest unvoreingenommen gewählt, da keine gebürtige oder kindlich erinnernde Verbindung besteht.

Limes? Diesmal nicht

Ob Wandern, mit dem Fahrrad oder einem Geschichtsbuch unterm Arm. Der Ostalbkreis ist der drittgrößte Kreis in Baden-Württemberg und hat somit etliches an Fläche, die sich auch von oben relativ gut betrachten lässt. Allem voran werden Besucher am Limes nicht vorbeikommen, sinnbildlich versteht sich, dem berühmten Grenzwall der Römer. Noch heute erzählen seine Überreste die Geschichten längst vergangener Zeiten.

Doch darum soll es sich ausnahmsweise nicht drehen. Denn nun geht es in die Höhe, nicht in die Länge – auch, wenn sich das Ganze schon jetzt ein wenig zieht.

Aussicht #1

Zuallererst über die Dächer der größten Stadt im Kreis: Aalen. Beliebtes Ausflugsziel von Touristen sowie Einheimischen ist der sogenannte Hausberg, der Langert. Wer sich hier erfolgreich durch den Wald nach oben gekämpft hat, aus dessen Kronen vor Augenzeugen schon Eichhörnchen gefallen sind, erreicht das sogenannte Aalbäumle. Die Aussicht von diesem Turm aus haben schon viele genossen – denn er thront bereits seit 1898 über der Kreisstadt.

Unter der 24 Meter hohen Aussichtsplattform breitet sich die knapp 70.000-Einwohner-Stadt aus. Die Orientierung – bei gutem Wetter versteht sich, bei schlechtem steht man inmitten einer Wolke, Sicht gleich Null – fällt leicht, ragen Stadt- oder Salvatorkirche helfend hervor. Auch das nur schwer zu übersehende Rathaus sticht ins Auge.

Wenn auch die Verweildauer bei diesem, sagen wir beton-charmanten Bauwerk höchstwahrscheinlich eher eine kurze sein wird. Sei’s drum. Blick und Mensch haben 360 Grad Spielraum. Mehr als der Spion im alten Rathausturm, der sich das Schönere zum Überblicken ausgesucht hat.

Blick über Aalen. Der Aussichtsturm Aalbäumle lässt bei gutem Wetter vieles zu. Doch vorsicht vor dem Rathaus. (Foto: Michael Häußler)

Aussicht #2

Wer den Ostalbkreis kennt, wird auch vom nächsten, 668 Meter hohen Aussichtspunkt wahrscheinlich wenig überrascht werden. Ihn zu vernachlässigen gliche Majestätsbeleidigung, ist er nicht sogar laut eines großen Boulevard-Blattes „Deutschlands geheimnisvollster Berg“: der Ipf. Grund genug, den Hügel mit dem lustigen Namen zu besteigen.

Vom Wanderparkplatz (grotesker Name eigentlich) aus leicht zu erreichen, eröffnet die menschgemachte platte Ebene des GIPFels eine Sicht auf den Rieskrater, eine völlig andere Vegetation als im Rest des Kreises sowie auf das Märchenschloss Baldern. Für alle Holzliebhaber zudem auf ein großes Sägewerk.

Leider nicht zu sehen: das große Sägewerk. Dafür das Märchenschloss Baldern. Und Windräder. (Foto: Michael Häußler)

Aussicht #3

Die letzte Aussicht dieses Serienteils ist etwas für wahre Nostalgiker und Fakten-am-Rande-Liebhaber. Denn von hier aus blickt das Auge (oder beide) auf die Silhouette einer Stadt, die ihren Namen der Legende nach von einem erschossenen Elch bekommen hat: Ellwangen. Von der Schönenbergkirche und vom – Überraschung: Schönenberg – aus, zeigt sich das, was die Fernsehzuschauer bereits für einen kurzen Moment 1944 durch ein Fenster erblickten.

Denn die Stadt an der Jagst ist Statist in der berühmten „Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann (Hans Pfeiffer – mit drei „f“). Hartnäckige Gerüchte verbreiteten sogar, der Film sei in Ellwangen gedreht worden. Allerdings ist nur ein Bild von ihr zu sehen, das den Eindruck vermittelt. Kenner wissen, dass zudem noch weitere Städte zu sehen sind, die nichts mit dem Ostalbkreis zu tun haben.

Daher muss die logische Konsequenz sein, die Stadt von unserem letzten Aussichtspunkt aus zu besichtigen. Danach steigen Sie hinab und genehmigen sich noch einen „wenzigen Schlock“. Aber jeder nur einen.

Die Stadt an der Jagst war schon Statist in einem berühmtem deutschen Film: der Feuerzangenbowle. (Foto: Michael Häußler)

Die drei schönsten Aussichtspunkte unserer Follower bei Instagram

Warum sich diese so gar nicht mit denen des Autors decken? Spekulativ. Entweder totale Unkenntnis – oder das genaue Gegenteil. So wird hier beispielsweise der Baierstein bei Aalen genannt, der Pfaffensturz bei Essingen oder der Drei-Kaiser-Blick bei Schwäbisch Gmünd.

