Ostalb-Klinikum kooperiert mit dem RKI

Seit fünf Jahren beteiligt sich die zentrale Notaufnahme des Ostalb-Klinikums Aalen am „Aktin“-Notaufnahmeregister. Deutschlandweit sind 17 Notaufnahmen von sowohl universitären als auch Kreiskrankenhäusern eingebunden, die täglich Prozessdaten von 1000 Patienten anonym und dezentral erfassen. Ziel des Projektes ist eine Echtzeit-Versorgungsforschung der Notaufnahmen.

In enger Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) soll es zukünftig besser möglich sein, Patientenströme zu steuern und schneller auf Kapazitätsengpässe zu reagieren. Des Weiteren beinhaltet die Zusammenarbeit mit dem RKI auch das Gebiet der Überwachung von Infektionskrankheiten, was gerade in der Coronakrise an zunehmender Bedeutung gewinnt. Dadurch kann auf Ausbrüche besser und schneller reagiert werden und es sollen in Zukunft auch Krankheitsausbrüche vorgesagt werden können, um dadurch eine noch bessere Vorbereitung zu gewährleisten.

Das Notaufnahmeregister dient auch ähnlichen Zwecken wie das Register der Intensivbetten, das zu Beginn der Coronakrise erstellt wurde, und aus dem tagesaktuell ablesbar war und ist, in welchen Krankenhäusern welche Kapazitäten an Intensivbetten und Beatmungsplätzen vorhanden sind.

In wöchentlich erscheinenden Lageberichten wird die aktuelle Situation in den beteiligten Notaufnahmen abgebildet, etwa die Anzahl der Patienten pro Tag, deren Behandlungsdringlichkeit und die Gründe für das Aufsuchen der Notaufnahme. Mit „Aktin“ ist eine Infrastruktur entstanden, die Routinedaten aus der Patientenversorgung standardisiert und klinikübergreifend verfügbar macht. Erfasst werden die Prozesse, wenn ein Patient in die Notaufnahme kommt – von der Uhrzeit und Art des Eintreffens über aufgeführte Beschwerden und Symptome bis hin zu Details der Entlassung aus der Notaufnahme. Das Notaufnahmeregister liefert damit Forschungsdaten für die Notfallmedizin, die Gesundheitsüberwachung und das Qualitätsmanagement in den Notaufnahmen regional und deutschlandweit.

„Wir freuen uns, dass wir mit unseren Daten und unserer Mitarbeit beim „Aktin“-Notaufnahmeregister sowie durch die Kooperation mit dem RKI zur Weiterentwicklung in der deutschlandweiten Echtzeitforschung in notfallmedizinischen Aspekten und auch insbesondere bezüglich Infektionserkrankungen wie Covid-19 beitragen und dadurch auch diese Bereiche voranbringen können“, so die verantwortliche Chefärztin Dr. Caroline Grupp. Und sie ergänzt: „Des Weiteren nutzen wir die kontinuerliche Auswertung und Überwachung der Daten natürlich auch selbst für unsere Notaufnahme, um noch besser auf die Patientenströme vorbereitet zu sein, unsere Abläufe noch weiter zu verbessern und unsere Notfall-Patienten dadurch noch besser versorgen zu können.“