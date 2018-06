Ostalb-Klinikum: Für mehr Geld auf die Straße

Hochoffizieller Protest am Aalener Ostalb-Klinikum: Landrat Klaus Pavel, Krankenhausdirektor Axel Janischowski, der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Ulrich Solzbach und der Chefarzt der Notaufnahme, Dr. Stefan Kühner, gehen gemeinsam mit weiteren Klinikbeschäftigten „auf die Straße“. Unter dem Motto „Wann immer das Leben uns braucht“ schließen sie sich dem Protest der baden-württembergischen Krankenhausgesellschaft gegen die chronische Unterfinanzierung der Krankenhäuser an. „Wir brauchen ausreichende Finanzmittel, um Patientensicherheit und Qualität in den Kliniken zu garantieren“, so das Credo.

Kaum in Betrieb, platzte am vergangenen Wochenende die neue Notaufnahme bereits aus allen Nähten. Rund 250 Patienten suchten hier medizinische Hilfe. Die gesamte Mannschaft sei im Einsatz gewesen, so Kühner. Eine Woche zuvor waren es allerdings „nur“ 175. Und selbst wenn kein einziger Notfall eingeliefert wird, muss die Klinik die gesamte Struktur – Personal und technisches Gerät – vorhalten. Eine Vorsorge, die Geld kostet. „Viel Geld“, wie Landrat Klaus Pavel versichert. 400000 Euro habe die Aalener und die Ellwanger Klinik in diesem Bereich jeweils Verlust gemacht. Geld, das nun anderen Klinikbereichen fehle. „Man kann dem Kreis nicht vorwerfen, dass er sich nicht um seine Kliniken kümmert. Aber wenn diese viel Arbeit leisten und dafür enorme Verluste einfahren, dann läuft im System etwas falsch.“

Alle aus dem Krankenhausbetrieb entstehenden Lasten würden derzeit auf den Kreis abgeschoben. „Unsere Kampagne hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Bedeutung und die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser und ihrer Mitarbeiter zu würdigen und stärker ins Bewusstsein zu rufen. Zugleich wollen wir die Politik auf die Notwendigkeit zur Bereitstellung ausreichender finanzieller Ressourcen aufmerksam machen“, sagt Pavel.

Wie kein anderer Bereich des Gesundheitswesens seien die Krankenhäuser bei der Verbesserung der Qualität aktiv, betonte auch Janischowski. Allerdings müssten die Kosten der Qualitätssicherung, die sich in Form von mehr Personal sowie höheren sächlichen und baulichen Aufwendungen darstellen, in den Vergütungssystemen refinanziert werden.

Beispiel-Thema Notfallversorgung

Die Proteste laufen konzentriert auf der „Südschiene“ Bayern und Baden-Württemberg. Das Aalener Ostalb-Klinikum hat sich beispielhaft die Situation der Notfallversorgung vorgenommen. Die Zahl der hier behandelten Notfälle sei in den letzten Jahren stark angestiegen, so Kühner. Inzwischen auf 32 000 pro Jahr. Dabei muss das Krankenhaus außerhalb der Behandlungszeiten der niedergelassenen Ärzte 24 Stunden am Tag und an 365 Tagen in Jahr eine zentrale Anlaufstelle für die ambulante Notfallbehandlung der Bevölkerung vorhalten. Dennoch liegt die durchschnittliche Vergütung von Kassenpatienten, die in der Notaufnahme in Aalen 2013 behandelt wurden, bei lediglich 35 Euro. Weshalb Pavel und seine Mitstreiter fordern, den Koalitionsvertrag der Bundesregierung umzusetzen. In ihm steht, dass die ambulante Notfallversorgung sich außerhalb der allgemeinen Praxissprechzeiten auf die Krankenhäuser konzentriere, was aber eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der entsprechenden Vergütung erforderlich mache.