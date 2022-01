Ostalb-Klinikum ehrt verdiente Mitarbeiter

Auch im vergangenen Jahr gab es im Ostalb-Klinikum Aalen Grund zum Feiern, langjährige verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochleben zu lassen und zu ehren.

Auch wenn die Feier nicht im großen Rahmen abgehalten werden konnte, nutzte Personalleiter Alexander Latzko die Gelegenheit, sich bei vielen Jubilaren für ihren jahrzehntelangen Einsatz in den verschiedensten Bereichen des Hauses und ihre Loyalität symbolisch mit einem Einkaufsgutschein zu bedanken. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder so viele langjährige Mitarbeiter ehren durften. In dieser schnelllebigen Zeit ist dies nicht mehr selbstverständlich“, so Latzko.

25-jähriges Jubiläum: Heike Bäuerle, Petra Behringer, Tina Bolsinger, Karin Erkert, Inke Friz, Sabien Häußer, Renate Heberling, Christine Held, Bernadette Hetzler, Karin Krammer, Andrea Lutz, Ingrid Lutz-Baptist, Claudia Maile, Sandra Mayer, Markus Medak, Sabrina Pignato, Nadine Rücker, Dominic Scharfenecker, Inge Schütt, Marianne Spielmannleitner, Ulrike Thorwart, Claudia Truffellini-Jörg, Irina Wagner, Bettina Weiß, Bettina Yigitdöl und Ute Zeller.

40-jähriges Jubiläum: Isabella Heberling, Marianne Herrmann, Gudrun Mandler, Martina Meier, Anita Powelleit, Sabine Schneider, Jochen Stegmeyer und Sabine Steidle.

Verabschiedungen: Silvia Adametz, Monika Balog, Jutta Berroth, Johanna Beyer, Anita Diemer, Seher Efe, Regina Engel, Gunhild Frank, Waltraud Gözinger, Ursula Häfele, Gabriele Hoch, Sibille Holzner, Waltraud Ilzhöfer, Gerhard Körner, Susanne Kromer, Wolfgang Mader, Rudolf Mayer, Eszter Mikustyan, Sylvia Mundinger, Ulrike Ribarek, Heike Riedel, Lydia Salvasohn, Margarita Schmid, Rita Schöwel, Sylvia Schwarzkopf, Galina Stechbart und Dagmar Wessel-Ziegler.