Ostalb-Klinikum Aalen dankt treuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Der letztjährige Wunsch der Leitung des Aalener Ostalb-Klinikums ist in Erfüllung gegangen: ein „klassisches“ Gruppenfoto und eine gesellige Feier für verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Personalchef Alexander Latzko war diesmal gleich dreifach gefragt. Als Leiter des Zentralen Personalmanagements nahm er die Ehrungen vor, wurde selbst für 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt und war auf der Feier noch aktiver Teil des musikalischen Grußes. Personalvorständin Sylvia Pansow bedankte sich im Namen des Vorstands bei allen langgedienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die loyale Unterstützung des Klinikums. „Gute Mitarbeiter sind zunehmend schwerer zu finden, hoch qualifizierte Fachkräfte noch mehr. Umso wichtiger ist es für uns“, so Pansow, „dass Sie uns alle noch möglichst lange erhalten bleiben und uns weiter so herausragend wie bisher unterstützen.“ Nach dem Gruppenfoto (Foto: Ralf Mergenthaler) und den Ehrungen klang die Feierstunde bei Kaffee und Kuchen im Bildungszentrum am Ostalb-Klinikum aus. Geehrt oder verabschiedet wurden: 25-jähriges Jubiläum: Eva-Maria Bläßle, Elena Gebel, Sonja Gräßer, Andrea Haas, Frauke Helleisz, Claudia Koch, Alexander Latzko, Marina Lutz, Hocine Ourghi, Malte Peters, Regina Schäffner, Sieglinde Scharffenberg, Diana Schwind, Andreas Stein, Karin Zelit, Rita Zorniger. 40-jähriges Jubiläum: Silvia Bernecker, Raphael Ernst, Elisabeth May.

Von der Klinikleitung verabschiedet wurden Waltraud Brenner, Seher Gül, Lilli Kirchner, Petra Misselhorn, Ingelore Möhrstädt und Petra Nigrin.