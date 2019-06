Ostalb-Festival: Wenn Vanessa-Mai-Fans in der Sonne schwitzen

Das zweitägige Ostalb-Festival in der Ostalb-Arena ist gestern mit voller Power in die erste Halbzeit gestartet. Zur Schlagerparty am Freitag haben sich Partylegenden wie die Münchner Freiheit und DJ Ötzi die Ehre gegeben.

Auch Vanessa Mai, die mit der Schlagerband Wolkenfrei bekannt wurde, und nun solo auftritt, wurde vor allem von den jüngeren Besuchern des Festes freudig erwartet. Weiter mit dabei waren Partykanone Markus Becker, der Newcomer Vincent Gross, Ex-DSDS-Teilnehmerin Anna-Maria Zimmermann und die Schlagersängerin Michelle.

Die Ersten kamen schon kurz vor 16 Uhr

Schon kurz vor 16 Uhr warten etwa 20 Besucher an den Einlassschleusen auf den Startschuss. Sie haben ihre Karten schon im Vorverkauf erstanden und warten sehnlichst auf den Einlass. Wie man das so kennt, gibt es natürlich eine höfliche Verspätung bis es dann tatsächlich losgeht. Das „Los geht's“ kommt, nicht hörbar für die Besucher, durch den Knopf im Ohr bei den Securitys an. An den Eingangsschleusen werden die Karten kontrolliert und es wird nochmals darauf hingewiesen, dass mitgebrachte Speisen und Getränke auf dem Festivalgelände nicht erlaubt sind.

Das macht aber nichts. Die Besucher haben hier genug Möglichkeiten sich kulinarisch zu versorgen. Es gibt an jeder Ecke Getränke und neben den klasssischen Grillwürsten auch türkischen Lahmacun. Auch vor Ort sind Security-Kräfte, die ein sicheres Erlebnis für alle garantieren. Auch Polizei, Feuerwehr und Malteser sind da, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten.

Die Fans kommen von überall aus dem Ostalbkreis und stehen bei 27 Grad für ihre Stars an. Hoffentlich sind auch alle mit ausreichend Sonnenschutz ausgestattet. Die ersten Vanessa-Mai-Fanshirts tauchen schnell auf der Bildfläche auf. Vor allem die jüngeren Besucher sind wegen ihr hier.

Wolkenfrei-Star Vanessa Mai, selbst erst 27 Jahre alt, ist seit Mitte 2015 als Solokünstlerin unterwegs. Einer ihrer Songschreiber und Produzenten ist Casting-Mogul Dieter Bohlen. Mehrere ihrer Alben und Singles erreichten Top-Platzierungen in den Charts. Jetzt ist sie auf der Ostalb live dabei.

Kurz nach dem Einlass sitzen Lara Hetzle und Daniela Krabler aus Hülen schon ganz vorne an den Wellenbrechern in der Sonne. Glücklicherweise haben sie Sonnencreme und eine Decke dabei. „Wenn man so früh schon da ist, kann man sich ja auch gleich die besten Plätze sichern“, witzeln sie. Die beiden sind keine speziellen Vanessa-Fans. Sie sind eher wegen der klassischen Hits da, wie zum Beispiel dem Münchner-Freiheit-Knaller „Ohne Dich (Schlaf ich heut' Nacht nicht ein)".

Ein weiterer Partyhit mit Mitsing-Qualität ist „Das rote Pferd“ von Markus Becker. Aber auch der österreichische Schlagerstern DJ Ötzi wird wohl den Großteil der Besucher zum Mitsingen und Tanzen bekommen.