Ostalb-Festival: Jetzt wird’s ernst

Wer am Donnerstag schon mit dem Feiern beginnen möchte, kann sich bei der Warm-Up-Party im Sancho (beim alten Postamt) ab 20 Uhr im Stimmung bringen. Am Freitag ist ab 16 Uhr Einlass. Um 18 Uhr startet das Warm-up mit DJ Indi, bevor um 19.30 Uhr die Schlagerparty beginnt. Das Konzert endet um 0 Uhr, eine Stunde später ist offizielles Veranstaltungsende. Am Samstag ist Einlass ab 16.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und endet um 22.30 Uhr. Die Veranstaltung ist offiziell um 0 Uhr zu Ende. Die Veranstalter empfehlen, frühzeitig zu kommen, da Taschen- und Personenkontrollen Zeit in Anspruch nehmen. Kurzfristige Änderungen der Zeiten sind unter www.ostalb-festival.de abrufbar. Alle Fanta4--Fans, die am Samstag als Erte in die Arena kommen, sichern sich einen Platz in der zweiten Reihe der Wellenbrecher vor der Bühne. Die Plätze sind begrenzt.