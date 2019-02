Ostalb-Festival: Die Münchener Freiheit beginnt in Schwäbisch Gmünd-Bargau

Ein schwarzer Kleinbus biegt in den Aalener Stadionweg ein. Eigentlich unspektakulär. Doch aus dem Fenster der Beifahrerseite schaut ein neugieriger Hundekopf heraus – die Zunge weht im Fahrtwind. Am Steuer des Busses, der an der Ostalb-Arena einen Parkplatz sucht, sitzt einer der Männer, die zur angesetzten Pressekonferenz am Dienstagvormittag zum Ostalb-Festival erwartet werden: Frontsänger der Münchener Freiheit – Tim Wilhelm.

Gemeinsam mit einem seiner Bandkollegen Aron Strobel, Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann und Veranstalter Armin Abele antwortet Wilhelm auf die Fragen, die VfR-Pressesprecher Mathias Klocker vor den Medienvertretern zur geplanten Schlager-Party am Freitag, 7. Juni, stellt. Die Münchener Freiheit, die vor allem zur Zeit der Neuen Deutschen Welle bekannt wurde, wird ein Teil davon sein.

Für Gitarrist und Gründungsmitglied Aron Strobel wird der rund 40-minütige Auftritt ein Heimspiel in der Ostalb-Arena sein. Der 61-jährige Schwäbisch Gmünder kennt die Region gut, ist auf der Ostalb aufgewachsen. „Aalen kenne ich noch von früher. Ich war in Heubach auf dem Gymnasium. Meine Jugend habe ich in Aalen im Pub verbracht“, sagt er trocken ins Mikro – lacht kurz heiser auf. Seine Sonnenbrille behält Strobel während der Pressekonferenz die gesamte Zeit über auf.

Münchener Freiheit spielte auch schon in Aalen

Aber auch während seiner Karriere sei er bereits zurückgekehrt. „Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre haben wir in der Aalener Stadthalle gespielt. Da war es proppenvoll“, erinnert sich der 61-Jährige. Solche Heimspiele seien immer toll. Auch Wilhelm hat Erinnerungen an die Region. An einen Auftritt in der Heimatstadt von Bandkollege Aron – Schwäbisch Gmünd-Bargau. „Nicht der größte Ort, aber eine unglaublich gute Party.“ Dass man gerade in der besten Stadt der Welt spiele, sei nicht immer nur ein reines Lippenbekenntnis, so Wilhelm feixend. „Manchmal stimmt es sogar.“

Ich würde beim Konzert ja gerne ,Ohne Dich’ hören. Veranstalter Armin Abele

Doch noch zu Beginn der Karriere, im Gründungsjahr 1980 – in einer Zeit vor Frontsänger Tim Wilhelm – er ist seit 2011 Mitglied der Band – damals sei alles chaotisch gewesen, nichts wirklich geplant. „Nicht so wie hier“, so Strobel. Sein Blick zielt anerkennend in Richtung Abele, der nicht weit von ihm entfernt sitzt.

Die perfekte Gelegenheit, einen Wunsch zu äußern. „Ich würde beim Konzert ja gerne ,Ohne Dich’ hören“, sagt Abele. „Ohne Druck aufzubauen“, fügt er an. Sänger Tim Wilhelm lächelt in sich hinein, zuckt leicht mit den Schultern. „Wir freuen uns auf Überraschungen“, erwidert er. Die Fans könnten sich ebenfalls freuen: auf Klassiker, auf Altes, vielleicht sogar auf Neues. „Mehr verraten wir aber nicht“, beendet Wilhelm seinen Satz.

Bei den Kartenverkäufen ist noch Luft nach oben

Doch das Zeitfenster der Band wird am Konzerttag begrenzt sein. Denn neben der Münchener Freiheit treten unter anderem auch DJ Ötzi, Vanessa Mai und Michelle auf. „Wer schlussendlich der Hauptact sein wird, ist noch nicht ganz klar“, sagt Abele auf Nachfrage.

Wahrscheinlich aber wird es Vanessa Mai sein. Eine großartige Zusammenstellung, wie Sänger Tim Wilhelm findet. „Granaten“, nennt Abele die angekündigten Topacts. Diese Künstler werden sicherlich nicht am Anfang des Konzerts, das ab 19.30 Uhr beginnen wird, spielen. Beim Kartenverkauf gebe es noch Luft nach oben. Für den Auftritt der Fantastischen Vier, einen Tag nach der Schlager-Party, seien rund 11 000 Karten bislang verkauft worden. „Für die Schlager-Party sind es bisher um die 3500 Karten“, so Abele. Bislang plane man mit 18 000 Zuschauern pro Tag.

