Ostalb-Delegation erreicht Satu Mare

Einen herzlichen Empfang haben die Vertreter des rumänischen Landkreises Satu Mare am Freitagnachmitag einer 20-köpfigen Delegation aus dem Ostalbkreis in Carei (Großkarol) bereitet. Die Stadt war erste Station des Besuchs der Gäste von der Ostalb. Am Sonntag soll in der Kreisstadt Satu Mare offiziell eine Partnerschaft zwischen dem gleichnamigen rumänischen Kreis und dem Ostalbkreis besiegelt werden.

Im Rathaus von Großkarol begrüßten dessen Bürgermeister Eugen Kovacs und der Vorsitzende des Sathmarer Kreisrates, Csaba Pataki, die Ostalb-Gäste mit Landrat Klaus Pavel an der Spitze. Beide rumänischen Vertreter erinnerten unter anderem an die schwäbischen Wurzeln im heutigen Kreis Satu Mare, in dem Anfang des 18. Jahrhunderts viele württembergische Schwaben angesiedelt worden waren. „Die besten Menschen in Großkarol sind Schwaben“, scherzte Pataki.

Vor 100 Jahren bereits, so erzählte Pataki weiter, sei der Sitz der Kreisverwaltung von Großkarol nach Satu Mare verlegt worden. Für Pavel Grund, ebenso scherzhaft eine neue Gemeinsamkeit zwischen beiden Kreisen festzustellen: „Das ist wie bei uns mit Aalen und Schwäbisch Gmünd.“ Der Besuch zum Abschluss einer Kreispartnerschaft, so Pavel weiter, solle dazu beitragen, „viel Gutes für die Zukunft“ miteinander zu besprechen und umzusetzen. Wenn schon das Haus Europa derzeit ein bisschen wackle, brauche es umso mehr solche Partnerschaften auf kommunaler Ebene.

Der Ostalbkreis und der Kreis Satu Mare wollen künftig vor allem auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft, des Gesundheitswesens und der beruflichen Schulausbildung enger zusammenarbeiten.