Ostalb-Bürger-Energie nimmt wieder Mitglieder auf

Im Kasino der Stadtwerke Aalen hat die Generalversammlung der Geossenschaft Ostalb-Bürger-Energie (OBE) für das Geschäftsjahr 2021 stattgefunden. Neben den Berichten über das Geschäftsjahr standen neue Projekte zur Produktion von Strom im Mittelpunkt der Versammlung. Ebenso stand eine Nachwahl in den Aufsichtsrat an.

Erstmals war der neue Aufsichtsratsvorsitzende, Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting, mit dabei. Er ging auf die aktuelle Situation am Energiemarkt ein. Das Gelingen der Energiewende sei mehr denn je eine Notwendigkeit, aber auch eine große Herausforderung. In Anbetracht des Kriegs in der Ukraine, in dessen Folge die Energiemärkte stark in Mitleidenschaft bezogen wurden, sei die Bedeutung der erneuerbaren Energien nochmals deutlich gestiegen. In der Region gehe es dabei vor allem um Photovoltaik (PV) und Windenergie.

Im Bericht der Vorstandsmitglieder Hans-Peter Weber und Norbert Saup standen die wirtschaftliche Entwicklung der OBE und die geplanten Projekte im Mittelpunkt. Weber sagte, trotz des Rückgangs der Sonnenstunden in der Region habe der Erlös konstant gehalten werden können. Dies sei vor allem auf die Inbetriebnahme von neuen PV-Anlagen auf der Schillerschule und dem Carport der Stadtwerke in Aalen zurückzuführen.

Die OBE ist über Südweststrom zu 13 Prozent an einem Windpark in Niedersachsen beteiligt. Trotz eines Rückgangs der Produktionsleistung um etwa 20 Prozent konnte der Rückgang des Stromertrages dieser Anlagen bei 8,5 Prozent stabilisiert werden, was in gestiegenen Strompreisen begründet ist.

Die Bilanzsumme der OBE beträgt 2,2 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss beläuft sich erneut auf 90 000 Euro.

Wegen des bisherigen Aufnahmestopps für neue Mitglieder ging die Zahl der verbleibenden OBE-Mitglieder auf 333 zurück, die mit insgesamt 16 622 Anteilen und 1,66 Millionen Euro an der Genossenschaft beteiligt sind. Der Vorstand hat seit Jahreanfang den Aufnahmestopp aufgehoben und lässt aktuell wieder Neumitgliedschaften und Erhöhungen von Bestandsmitgliedern auf bis zu zehn Anteile zu, was einer Beteiligung von 1000 Euro entspricht.

Vorstand und Aufsichtsrat schlugen der Generalversammlung vor, auf die Geschäftsguthaben eine Dividende von zwei Prozent auszuschütten, was einem Betrag von insgesamt 34 480 Euro entspricht. Der restliche Jahresüberschuss mit 55 186 Euro soll den Rücklagen zugeführt werden.

Ebenso berichtet Weber von einer Neuregelung des Eintrittsgeldes zur OBE ab dem 1. Juli. Dieses wurde durch Vorstandsbeschluss im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat reduziert und beträgt künftig zehn Euro für die ersten fünf Anteile. Ab dem sechsten Anteil wird kein Eintrittsgeld mehr erhoben.

Vorstandsmitglied Norbert Saup ging auf die 2021 erstellten und in Betrieb genommenen PV-Anlagen ein. Darüber hinaus berichtet er über Projekte auf der neuen Mehrzweckhalle der Stadt Lauchheim und auf dem neuen Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in Wasseralfingen. Das Projekt in Lauchheim liege, so Saup, aktuell wegen nicht möglicher Einspeisung in das örtliche Verteilnetz auf Eis. Darüber hinaus sei die OBE an der Umsetzungsplanung für Freiflächen-PV-Anlagen auf dem Härtsfeld beteiligt.

Es folgten der Bericht desAufsichtsrats und der Prüfungsbericht des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes. Er bescheinigt der OBE geordnete Verhältnisse und eine gute Kapitalausstattung. und dass Vorstand und Aufsichtsrat ihren Aufgaben nachgekommen sind.

Aufsichtsratsmitglied Professorin Anna Nagl hat aus zeitlichen Gründen ihr Mandat niedergelegt. Áls ihre Nachfolgerin wurde Zur Nachwahl in den Aufsichtsrat wurde Frau Daniela Dorrer, die Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik der Stadt Aalen, gewählt.