Ostälbler bekommen mehr Kinder

Die Zahl der Entbindungen hat sich an den Kliniken Ostalb im vergangene Jahr sehr positiv entwickelt, wie die Kliniken Ostalb jetzt mitteilen. 3518 Geburten wurden demnach in Aalen, Mutlangen und Ellwangen verzeichnet. Dies sind 171 Geburten mehr als im Vorjahr. „In Schwäbisch Gmünd haben wir erstmals die 1500er-Marke überschritten, in Aalen die 1400er-Marke und in Ellwangen wandern wir auf die 500 zu“, berichtet Landrat Klaus Pavel, der Aufsichtsratsvorsitzende der Kliniken Ostalb.

„Viel wichtiger als die Anzahl ist uns jedoch, dass wir unsere Patientinnen zufrieden entlassen können“, so Pavel weiter. Einige Indizien sprechen dafür, dass der Landrat recht hat: Die geburtshilflichen Abteilungen aller drei Kliniken zählten auch 2017 zahlreiche Eltern, die aus anderen Landkreisen zur Entbindung in den Ostalbkreis kamen. „Wir sind sehr froh, dass die Bevölkerung unsere Geburtskliniken so gut annimmt“, freut sich auch der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, Axel Janischowski, über die Geburtenentwicklung in Mutlangen, Aalen und Ellwangen.

Tatsächlich gingen an allen drei Standorten die Entbindungszahlen in die Höhe. 1584 (Vorjahr: 1489) Geburten gab es am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd in Mutlangen, 1448 (Vorjahr: 1384) waren es am Ostalb-Klinikum Aalen, 486 (Vorjahr: 474) an der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen. Da sich darunter auch 76 Zwillings- und eine Drillingsgeburt befinden, liegt die Anzahl der im Ostalbkreis geborenen Kinder im Jahr 2017 gar bei 3596.

Hoch nachgefragt sind nach Angaben der Kliniken Ostalb auch die Elternschulen der drei Klinikstandorte. Von der Babymassage bis hin zum Yoga für Schwangere gibt es an jeder Klinik ein breites Kursangebot, das von werdenden Eltern sehr gut angenommen werde. Auch die Geburtsvorbereitungskurse sowie regelmäßige Treffen frischgebackener Mütter erfreuten sich hoher Nachfrage.

Laut Statistischem Bundesamt kommen in Deutschland immer mehr Kinder auf die Welt. 792 000 waren es im gesamten Bundesgebiet im Jahr 2016. Der Geburtenanstieg geht laut Statistikbehörde neben der Zuwanderung vor allem auf eines zurück: auf die „Babyboomer-Generation“ der 1970er und 1980er Jahre. Durch die damals geburtenstarken Jahrgänge ist die Anzahl potenzieller Mütter im Alter zwischen 25 und 39 Jahren in den letzten Jahren gestiegen. Hinzu kommt, dass sich Frauen, die Ende der 70er-, Anfang der 80er-Jahre geboren sind, durch eine besonders späte Familiengründung auszeichnen. Entsprechend zufrieden sind Landrat Pavel und die Klinikverantwortlichen darüber, dass sich der bundesweit steigende Trend auch in der Geburtenzahl des Ostalbkreises widerspiegelt.