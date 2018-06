Osnabrücker Fans randalieren auf Frühlingsfest

Rund 200 fast ausschließlich auswärtige Fußballfans sind am Freitagnacht vor dem abschließenden Drittligaspiel durch Aalen gezogen und haben randaliert. Höhepunkt war die Räumung des Festzelts auf dem Frühlingsfest. Die Aalener Polizei, die mit verstärktem Personal im Einsatz war, musste sich von den benachbarten Dienststellen aus Göppingen und Waiblingen sowie der Bereitschaftspolizei unterstützen lassen, um gegen die randalierende Meute die Oberhand zu behalten.

Am Freitagabend gegen 22.35 Uhr wurde die Polizei verständigt, weil etwa 200 zumindest teilweise angetrunkene Personen in eine Gaststätte am Rande der Innenstadt drängten und die Betreiber mit der Menge nicht fertig wurden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei machte sich die Gruppe in Richtung Frühlingsfest auf. Von dort wurde schon ab 22.45 Uhr gemeldet, dass die ersten Ankömmlinge sofort mit Störungen der Vorführungen auf der Bühne begannen. Die Gruppe nahm die ersten Biertischreihen in Beschlag, pöbelte, warf mit Gegenständen und spritzte mit Getränken auf die Bühne.

Die Polizei erteilte einem der Osnabrücker Fans einen Platzverweis. Als der Mann daraufhin weglaufen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen. In diesem Moment formierte sich eine Teilgruppe und griff die Polizei körperlich an. Es flogen Bierkrüge gegen die Beamten. Immer mehr Fans der Gruppe mischten nun mit und bewarfen die Polizisten auch mit Bierbänken und Biertischen. Es war aber auch zu beobachten, dass sich etliche von der aggressiven Meute distanzierten und sich entfernten. Unter dem Einsatz von Schlagstöcken konnte die Polizei einen Teil der Gruppe vor das Zelt drängen, wo die Auseinandersetzungen weitergingen.

Im Zelt waren zumindest eine 25-jährigige Frau und ein Polizeibeamter verletzt worden. Beide mussten später im Krankenhaus behandelt werden. Vor dem Zelt wurde ein 22-Jähriger, der bewusst die randalierende Meute vorher verlassen hatte, mit einem Bierkrug so auf den Kopf geschlagen, dass er eine Schnittwunde erlitt und eine Arterie verletzt wurde, er wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Wie die Polizei dank der Mithilfe der Osnabrücker Fanbetreuer feststellte, befanden sich in der Gruppe zahlreiche Fans, die bislang nicht als gewaltbereit aufgefallen waren. Es waren aber auch etwa 30 Leute in der Gruppe, die den Fanexperten als gewaltbereit bekannt sind, unter diesem auch einige mit Stadionverboten. Sie waren bereits am Freitagabend mit Privatautos angereist. Auch einige Aalener hatten sich unter die Gruppe gemischt. Die Polizei konnte die Ruhe auf dem Festgelände durch Platzverweise herstellen,. Allerdings konnten die Beamten nicht verhindern, dass ein Teil der Menge wieder in die Innenstadt zog. Die Hauptgruppe wurde von Polizisten begleitet, um weitere Störungen zu unterbinden.

Vor diesem Hintergrund wurden die Polizeikräfte für das Fußballspiel am Samstagmittag gegenüber der ursprünglichen Planung etwa verdreifacht. Mit ungewöhnlich massivem Aufgebot für ein Schlussspiel, war die Polizei rund um das Stadion, aber auch direkt am Spielfeldrand präsent. Eine weitere Verstärkung stand für den Fall der Fälle bereit, die für den schnellen Einsatz mit Hubschraubern eingeflogen worden wäre.

Die Verantwortlichen des VfR erlebten am Samstag noch eine negative Überraschung, als sie morgens ins Stadion kamen. In der Nacht waren Unbekannte eingedrungen, zumindest einige dort installierte Fanbanner der VfR-Fans waren zerstört worden und im Mittelkreis lag ein menschlicher Kothaufen.

Zu einem Zwischenfall kam es kurz nach dem Spiel vor dem Stadion, als einige der Problemfans, die schon in der Nacht aufgefallen waren und diejenigen, die wegen bestehender Stadionverbote nicht eingelassen worden waren, eine Passantengruppe angreifen wollten. Die Angegriffenen flüchteten und die Polizei nahm die Angreifer fest. Gegen sie wurde ein Aufenthaltsverbot für das gesamte Aalener Stadtgebiet ausgesprochen. Sämtliche auswärtigen Fans wurden in ihren Bussen bis auf die Autobahn geleitet.