International gestaltet sich die nächste Orgelmusik zur Marktzeit in der Aalener Stadtkirche am Samstag, 2. Juni, ab 10 Uhr. Es spielt der in vielen Wettbewerben ausgezeichnete Orgelvirtuose Franz Sooyoung Choi. Choi stammt aus Südkorea, studierte Orgel in der Master-, Konzert- und Solistenklasse in Freiburg und Stuttgart. Er lebt derzeit in Regensburg und spielt Werke von Bach und Frescobaldi, den furiosen Schluss bilden Sicilienne und Toccata op. 5 von Maurice Duruflé. Der Eintritt ist frei. Spenden erbeten.