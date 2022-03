Zum vorerst letzten Mal gestaltet Lukas Nagel am Samstag, 26. März, um 10 Uhr die Musik zur Marktzeit in der Stadtkirche. Seine Zeit als Kirchenmusiker im Praktikum geht in diesem Monat zu Ende. Er verabschiedet sich mit dem „Prière“ von César Franck und dem „Präludium und Fuge über B-A-C-H“ von Franz Liszt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.