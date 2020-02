Orgeldonner begleitet Kriegsschrecken

„Nie wieder Krieg“ – dafür haben am Sonntagabend die bedrückenden Bilder auf der Leinwand und die bewegenden Töne der Orgel der Stadtkirche, die am Schluss mit verstörenden Tönen immer leiser werdend verstummte, gesprochen. Der aus Fachsenfeld stammende Organist Johannes Mayr, bekannt für seine Improvisationen, hatte an der Stadtkirchenorgel den Film „Pour la paix du monde – für den Frieden der Welt“ begleitet. Bewusst setzte er eine lange Stille ans Ende, denn da mochte kein Beifall aufkommen, so sehr es die Kameraleute verdient hätten, die an vorderster Front filmten und von denen vier nicht überlebt haben und vier verwundet wurden.

Auch Johannes Mayr blieb auf der Orgelempore im Dunkel stehen. Unter den von der Front zurückströmenden deutschen Kriegsgefangenen, halb erblindet von den Giftgasen, hätte sein Großvater sein können, der im Gaskrieg Geruchs- und Geschmackssinn verloren hatte und in Gefangenschaft geriet. Professor Johannes Mayr, Domorganist in Stuttgart, lehrt an der Musikhochschule Orgelimprovisation und ist ein viel gefragter Organist. Er ist in Fachsenfeld aufgewachsen und besuchte das Schubartgymnasium.

Der Film beginnt mit endlosen Kolonnen marschierender Soldaten, schwere Tornister und Gewehre schleppend, teilweise in überfüllten Personenzügen, mit Proviant beladene Lastwagen und mit Granaten gefüllten Güterzügen. Entgegenkommen hoch beladene Bauernwagen, Eselskarren und von Hand gezogene Pritschen mit den wenigen Habseligkeiten der fliehenden Zivilbevölkerung.

Es folgt das armselige und grausame Leben der Soldaten in den Schlammlöchern der Schützengräben, aus denen die Soldaten immer wieder zum Angriff hinausgejagt wurden. Die endlosen Kanonaden aus kleinen und riesigen Geschützen begleitet Mayr mit dem Heulen und Donnern der Orgel, so dass sich die Betrachter an die vorderste Front versetzt fühlten. Klagende, melancholische Töne erklangen zu Bildern der zerschossenen Mondlandschaften der Schlachtfelder von Verdun. Beklemmende Stille ohne Ton wählte Mayr im Anblick der vielen toten Soldaten in den Granatlöchern, mit dem Gesicht im Schlamm liegend. Dann begleitete das Rauschen der Orgel das Rattern der Panzer und erste Luftkämpfe der Flugzeuge. Verwundetentransporte sind zu sehen und Operationen im Feldlazarett.

Gegen Schluss zeigte der Film zu klagenden und protestierenden Orgeltönen zerstörte Dörfer oder Kathedralen, Ruinenstädte, wie sie uns von Syrien sehr aktuell vor Augen stehen.

Die einzigen versöhnlichen Bilder sind deutsche Kriegsgefangene, die im Lager Schach spielen und Briefe in die Heimat schreiben. Am Schluss zieht der Dampfpflug seine Furchen über die Schlachtfelder, die inzwischen von Gestrüpp überwuchert waren. Wer hätte gedacht, dass 100 Jahre später die deutsch-französische Freundschaft erblüht – „pour la paix du monde“.