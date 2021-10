Ordentliches Programm für Matthias Oppold und Marco Leipold

Vor Kurzem sind für die Masters Schwimmer der Aalener Sportallianz die Baden-Württembergischen Masters-Meisterschaften in Villingen-Schwenningen auf dem Programm gestanden . Das zweiköpfige Team, bestehend aus Matthias Oppold und Marco Leipold, nutzte die Gelegenheit für die Titeljagd auf der kurzen 25 Meter (m) Bahn. Bei zehn Einzelstarts konnten acht Titel errungen werden, über die 50 Meter und 100 Meter Brust konnte jeweils ein Doppelsieg in der Altersklasse 25 verbucht werden.

Mit sieben Einzelstarts hatte Matthias Oppold ein ordentliches Programm über beide Wettkampftage zu absolvieren. Die längeren Strecken über 200m Lagen (02:29,16 Minuten), 200m Brust (02:44,32), 200m (02:13,43) und 400m (04:47,82) Freistil erzielte er souveräne Siege. Über die 100m Freistil (00;58,76) wurde mit einem beherzten Rennen der Titel in einem stark besetztes Feld errungen. Lediglich auf den 50m (00:32,51) und 100m (01:12,36) Brust musste sich Oppold mit einem zweiten Platz begnügen. Ein weniger langes Programm stand für Marco Leipold an. Der Brustspezialist konzentrierte sich auf seine Paradestrecken 50m und 100m Brust. Nach einer neuen persönlichen Bestzeit und dem Titel über 100m Brust (01:08,51) am ersten Wettkampftag bewies er über die kürzere Brustdistanz seine starke Form am Folgetag. Mit einer Endzeit von 30,40 Sekunden konnte nicht nur der verteidigte Titel über diese Distanz, sondern auch eine bemerkenswerte neue persönliche Bestzeit und gleichzeitig ein neuer Vereinsrekord bejubelt werden. Zusätzlich erkämpfte er sich auf seiner Nebenstrecke den Titel über 100m Lagen (01;08,86). Insgesamt zeigte das Team einen guten Stand nach der langen Corona-Zwangspause, besonders über die Bruststrecken auf denen die Masters der Sportallianz seit Jahren dominieren.