Orangenaktion läuft trotz Corona

Dass Bio-Orangen gut für die eigenen Gesundheit sind, ist bekannt. Von den Orangen, die am ersten Adventswochenende im Rahmen der Orangenaktion vom Evangelischen Jugendwerk, Bezirk Aalen, gegen eine Spende erworben werden konnten, profitieren aber noch viel mehr Menschen: neben Kleinbauern in Südeuropa, von denen die fairen Bio-Orangen stammen, dieses Jahr besonders Kinder in Rumänien. Denn der durch die Spenden erzielte Erlös geht eins zu eins an das Kloster Piatra Fontanele in den Karpaten, das dort unter der Woche eine Schule mit Verpflegung und Unterkunft für die Kinder der Landbevölkerung betreibt. Das Kloster pflegt eine Partnerschaft zum Weltdienst des Evangelischen Jugendwerks Württemberg.

In dem Wissen, vielen Menschen etwas Gutes zu tun, schlossen sich dieses Jahr die evangelischen Kirchengemeinden aus Aalen, Abtsgmünd, Ellwangen, Neresheim und Wasseralfingen der Spendenaktion mit ihren Konfirmanden und Jugendgruppen an. „Es war im Vorfeld und auch während der Orangenaktion wirklich toll zu sehen, wie viel Einsatz, Ideen und Leidenschaft die einzelnen Gemeinden in die Aktion investiert haben“, freute sich Alexander Blümel, Bezirksjugendreferent und Organisator der Orangenaktion, über die vielen Ehrenamtlichen, „die sich aufgrund der Corona-Pandemie im Vergleich zu den letzten Jahren zum Teil ganz neue Strategien ausdenken mussten.“ So richtete die evangelische Kirchengemeinde Wasseralfingen einen eigenen Orangen-Lieferdienst ein, in der Gemeinde Abtsgmünd-Leinroden-Neubronn gab es in jedem Ortsteil eine Orangenstand und in Aalen aktivierte Pfarrer Richter Landrat Joachim Bläse, Oberbürgermeister Thilo Rentschler und die Abgeordneten Roderich Kiesewetter und Leni Breymaier für den Orangenverkauf auf dem Wochenmarkt.

Wie viele Spenden in der Summe zusammengekommen sind, konnte Blümel noch nicht sagen, da noch nicht alle Orangen unters Volk gebraucht wurden und zum Beispiel noch nach den Gottesdienst zu erwerben sind. „Allerdings erwarte ich nicht, dass wir die Einnahmen von über 9000 Euro und die reinen Spenden von über 6000 Euro aus dem Vorjahr wiederholen können, da wir dieses Jahr Corona bedingt weniger Gemeinden waren und so nur knapp die Hälfte an Orangen aus dem Vorjahr bestellen konnten“, so Blümel über die Auswirkungen der Pandemie auf die Orangenaktion. In Aalen jedenfalls freuten sich Pfarrerin Carolin Bender und Pfarrer Bernhard Richter über 1513 Euro Reinerlös.