Orangenaktion auf dem Wochenmarkt

Aalens Konfirmanden haben am Samstag mit Pfarrerin Caroline Bender und Pfarrer Bernhard Richter auf dem Wochenmarkt bis zur Mittagszeit 375 Kilogramm fair gehandelte Orangen aus Griechenland verkauft. Der Erlös kommt einem Projekt des CVJM-Weltdienstes zugute, das Straßenkinder in Äthiopien unterstützt. Unterstützt wurden die Konfirmanden von Oberbürgermeister Thilo Rentschler und dem Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter. Am Ende waren 1436 Euro in der Kasse und alle Orangen verkauft. Foto: Siedler