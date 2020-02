Optimistisch zum Klassenerhalt

Ellwangen (an) - Am Faschingssamstag empfangen die Oberliga-Damen des TSV Ellwangen den TSV Georgii Allianz Stuttgart II in der heimischen Rundsporthalle. Den Fünftplatzierten Ellwangen trennen nur vier Punkte vom direkten Abstiegsplatz acht, auf dem sich die Gäste vom Samstag befinden. „Wir haben eine gute Ausgangsposition“, merkt TSV-Trainer Michael Mahler an.

Es ist eine Zweiklassengesellschaft. Oben stehen Fellbach, Rottenburg und Biberach und unten stehen auf Platz vier, nur zwei Punkte entfernt, die TG Bad Waldsee. Danach Ellwangen und der Rest der Liga, die sich in einer Bandbreite von vier Punkten von Bad Waldsee bis zum direkten Abstiegsplatz erstrecken.

Bis auf den SSV Ulm, der bereits als Absteiger vier Spiele vor Saisonschluss feststeht, können alle Mannschaften den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Dies ist das erklärte Ziel der Ellwanger Damen – hierfür müssen die Virngrundladies am Samstag gegen Stuttgart punkten. Am besten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, so Mahler, bei der sich keine Spielerin hängen lässt, wenn es nicht laufen sollte.

„Diese Konstellation ist extrem eng“, fügt er an, wobei das Restprogramm für die Volleyballerinnen aus dem Virngrund spricht. Nach dem Heimspiel gegen Stuttgart treten sie bei der direkten Konkurrenz Bad Waldsee an und haben ihr letztes Auswärtsspiel beim TSV Schmiden. Für die Ellwangerinnen ist gegen Schmiden aus dem Hinspiel noch eine Rechnung zu begleichen, jedoch „denken wir von Spiel zu Spiel“, so Mahler, der mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden ist. „Niemand hat geglaubt, dass wir in der Liga drinbleiben“, meinte er kämpferisch, denn der Aufstieg war mehr als glücklich. Rutschten die Virngrundladies doch genau wie ihr männliches Pendant in die Oberliga. Nun habe die Saisonverlauf gezeigt, dass sie gut mithalten können und die Erfahrung bereits in der Oberliga gespielt zu haben, deutlich zur Festigung des Teams beigetragen hat. „Wir gehen weniger nervös in die Spiele und beweisen Coolness auch in schwierigen Spielsituationen“, stellt Trainer Mahler diese Eigenschaft als großes Plus seines Teams heraus. Man ist optimistisch im Ellwanger Lager, sofern am Samstag gegen Stuttgart Punkte eingefahren werden. Auf einen vollständigen Kader kann Trainer Mahler zurückgreifen. Lediglich Außenangreiferin Anna Hollenbeck muss aus gesundheitlichen Gründen passen. Somit treten die Ellwanger Volleyballerinnen am Faschingswochenende mit ihrer gewonnen Gelassenheit vor heimischem Publikum um 18.30 Uhr in der Rundsporthalle an. Dann wird sich zeigen, ob die Mannschaft ihr Polster auf die Abstiegsränge behaupten kann.