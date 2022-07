Oppold Vizemeister beim Deutschland-Cup

Am vergangenen Sonntag ist im bayerischen Waging am See, der Deutschland-Cup, ein Bundeswettkampf der Turner in der Leistungsklasse I im Gerätturnen, ausgetragen worden. Der Westerhofener Samuel Oppold (19 Jahre), qualifizierte sich hierfür und startete für den TV Wetzgau.

20 Turner aus ganz Deutschland gingen in der Altersklasse 18-29 Jahre an den Start, um sich an den Geräten zu messen. Oppold startete am Pferd und musste gleich am ersten Gerät mit einem Sturz leben. An den Ringen konnte er mit sauberen Kraftteilen, wie verschiedenen Kreuzhängen überzeugen, stürzte jedoch beim Abgang und verlor so Punkte. Am Sprung konnte er das erste Mal wieder aufholen und holte mit einem nahezu perfekten Sprung die dritthöchste Wertung des Tages. Am Barren wieder ein kleiner Dämpfer, trotz sauberer Übung streiften die Hände Oppolds beim Doppelsalto-Abgang den Boden und ein weiterer Punkt war verloren. Dennoch konnte er auch am Barren mit 12,45 Punkten die zweithöchste Wertung an diesem Gerät zeigen. Am Reck begann die Aufholjagd. Durch eine schwere und saubere Übung war er erstmals, trotz reduziertem Abgang Doppelstrecksalto, anstatt Doppelstrecksalto mit ganzer Schraube als Abgang, zufrieden und ein zweites Mal konnte Oppold die zweithöchste Wertung des Tages erturnen. Boden, das letzte Gerät, Samuel Oppolds Spitzengerät. Mit allen Schwierigkeiten, wie verschiedenen Doppelsalti und Schrauben, konnte er mit 14 950 Punkten, und mit mehr als einem Punkt Vorsprung, den Boden für sich entscheiden und erturnte sich zudem die Höchstwertung des gesamten Wettkampfes. Trotz Startschwierigkeiten stand Oppold am Ende, völlig unerwartet, auf Platz zwei beim Deutschland-Cup.