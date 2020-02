Oppold schwimmt voran

Auf der Langbahn (50 Meter) sind die ersten Meisterschaften der Saison ausgetragen. Die Baden-Württembergischen Jahrgangs-, die offene Wertung und die Mastersmeisterschaften im Schwimmen fanden demnach im Inselbad in Untertürkheim statt. Mit dabei waren sieben Schwimmer der Aalener Sportallianz.

Matthias Oppold nahm nicht nur zwei Goldmedaillen in der Altersklasse 25 bei seinen zwei Starts mit nach Hause, sondern stieg auch mit zwei Bestzeiten aus dem Becken. Er schwamm 400 Meter Lagen in 5:26,43 Minuten und war um vier Sekunden schneller als je zuvor und über die Ausdauerstrecke 800 Meter Freistil war er deutlich schneller als bisher und brachte die Uhr bei 10:08,29 Minuten zum stehen.

Zum ersten Mal in der Altersklasse 20 am Start war Golo Böhme und er wurde über 800 Meter Freistil, in einer Bestzeit von 9:55,84 Minuten, unangefochten Erster. Ein weiterer Masterschwimmer ging an den Start. Schon früher war Christian Weber ein guter Langstreckenschwimmer und ein erfolgreicher Triathlet. So konnte er mit seiner schwimmerischen Erfahrung die Vizemeisterschaft über 800 Meter Freistil in der Altersklasse 55 gewinnen (11:45,74).

Nach 5:08,01 Minuten über 400 Meter Lagen hatte Carolin Morassi die Baden Württembergische-Vizemeisterschaft in der offenen Klasse gewonnen. Vorher gesundheitlich angeschlagen konnte sie nicht alles geben, unterbot trotzdem den alten Vereinsrekord von Friederike Hoyer aus dem Jahr 2017 um rund elf Sekunden.

Als Dritter über 800 Meter Freistil schlug Ryan Newman bei den 18-Jährigen an. Sein Rennen war nach 9:25,07 Minuten und neuem Vereinsrekord beendet. Ebenfalls um eine knappe Sekunde war er über die längste Beckenschwimmstrecke 1500 Meter Freistil schneller als je zuvor ein Aalener. Er hält nun den Rekord bei 18:11,79 Minuten. Für die kommenden Meisterschaften ist Ryan Newman gut aufgestellt, da er diese Ergebnisse aus vollem Training heraus aufstellte. Nach langanhaltender, aber nun überstandener Erkältung nahm Vivien Jocham eine Bestzeit und einen siebten Platz in der Landeswertung über die 1500 Meter Ausdauer Freistilstrecke mit nach Hause. Sie schlug nach 19:38,35 Minuten bei den 16-Jährigen an. Zudem sprang sie am nächsten Tag über 800 Meter Freistil ins Wasser und wurde hier Sechste in 10:20,32 Minuten.

Darija Schiele, sonst auf den kürzeren Strecken unterwegs schwamm die 800 Meter-Strecke in neuer Bestzeit von 10:35,61 Minuten und belegte bei den 15-Jährigen einen Mittelfeldplatz. Eine Woche zuvor schwamm sie ebenfalls in der Untertürkheimer Traglufthalle ihren ersten Vereinsrekord. Sie unterbot den Rekord über 50 Meter Rücken von Carolin Morassi, im Sommer 2014 aufgestellt, um zwei Hundertstel und Darija Schiele hält ihn nun mit 33,06 Sekunden. Beim gleichen Wettkampf verbesserte Carolin Morassi ihren eigenen Vereinsrekord um knapp zwei Sekunden über 200 Meter Rücken auf nun 2:25,59 Minuten.