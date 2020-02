Operette: Feurige Gräfin kommt gut an

Das Ensemble der Johann-Strauss-Operette Wien hat am Dienstag die Operette „Gräfin Mariza“ von Emmerich Kálmán in die Stadthalle gebracht. Feurige Csárdás-Rhythmen, melancholische Zigeunermusik oder Schlager wie „Komm Zigan, spiel mir was vor“ zeigten das Ensemble aus Wien mit prächtigen Kostümen von seiner besten Seite.