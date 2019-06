Open-Air Lola-Feeling pur

Am Samstag, 6. Juli, steigt von 14 bis 6 Uhr auf dem Kinoareal in der Eduard-Pfeiffer-Straße 7 bis 13 in Aalen das Lola-Open-Air 2019. Mit dabei sind unter anderem Deborah De Luca, Paco Osuna, Felix Kröcher, Matt Sassari, Julian Wassermann, Pat Morita, Harry Ken und viele andere.

Ein Open-Air für elektronische Musik in Aalen? Gibt’s nicht? Bereits zum vierten Mal lädt der Aalener Club „Die Lola“ zu Sommer, Sonne und Tanzen auf das Open Air vor dem Club ein. Von 14 bis 22 Uhr wird Open-Air – inklusive Bühne, Tanzfläche, Chill-Out-Bereich, Food-Trucks und vielen Überraschungen – getanzt und gefeiert. Ab 22 Uhr geht die Party in der Lola bis in die frühen Morgenstunden weiter.

Mit Deborah De Luca, Paco Osuna sowie Felix Kröcher und Matt Sassari kommt die Weltelite der House- und Technoszene nach Aalen. Tanzen und Chillen unter freiem Himmel – den Sommer genießen – und zusätzlich eine phänomenale Afterparty im Club erleben: Das ist Lola-Feeling pur.