Open-Air in Aalen – vielleicht bald jedes Jahr

Ein Open-Air in Aalen – mitten in der Stadt. Dieses Jahr wird am Mittwoch, 5. September, der „Irish Summer“ auf dem Sparkassenplatz ausbrechen. Angelo Kelly, seine Frau und seine fünf Kinder treten zusammen mit irischen Musikern anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Musikgeschäfts Musika auf. Das Pilotprojekt, das in Zukunft jedes Jahr stattfinden könnte, so Musika Inhaber Armin Abele, soll als Auftaktveranstaltung der Reichsstädter Tage gelten.

Für eine lebendige Stadtgesellschaft gehöre es sich auch zu feiern, sagte Oberbürgermeister Thilo Rentschler am Donnerstag beim Pressegespräch im Rathaus. Das Ziel: „Eine gescheite Veranstaltung“ mit dem Jubiläum zu verbinden. Es soll sozusagen die Auftaktveranstaltung vor den Reichsstädter Tagen sein, das Pre-Opening, das musikalische Feuerwerk, erklärt Rentschler. Auch um die Leute von außerhalb schon vor den Reichstädter Tagen in ihre Heimatstadt zu bringen. „Das trauen wir uns zu.“ Mit der Sparkasse als Hauptpartner hätten sie gute technische Voraussetzungen und auch die Infrastruktur sei durch die Reichstädter Tage schon vorhanden, erklärt Abele. Die umliegenden Geschäfte seien außerdem auch alle involviert. Eingeplant seien knapp 2500 Leute. Karten können ab sofort in Aalen im Musika, auf dem Online-Ticketportal Reservix und in vier Filialen der Kreissparkasse gekauft werden. 32 Euro für Erwachsene, 25 Euro für Schüler. „Der Erlös wird Jugendprojekten zugute kommen“, sagt Armin Abele. Dazu würden sie einladen, sich mit einem entsprechenden Projekt zu bewerben. Später würden dann sechs Projekte ausgewählt werden, die von den Einnahmen unterstützt werden.