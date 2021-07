Online-Vortrag zum Klimaentscheid Aalen

„Klimaentscheid Aalen“ heißt eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass Aalen ab dem Jahr 2035 tatsächlich klimaneutral sein wird. Dafür soll die Stadtverwaltung bis zum Herbst 2022 einen entsprechenden Aktionsplan mit einem konkreten Maßnahmenkatalog aufstellen. Das fordert der aktuelle Einwohnerantrag des Klimaentscheids Aalen, der noch bis zum 4. Juli unterschrieben werden kann. Hinter diesem Antrag und dem Projekt Klimaentscheid stehen das offene Gemeinschaftsprojekt UtopiAA und das Klimaschutzbündnis Ostalb. Bei einem

Vortrag mit Gesprächsrunde beim digitalen Vegan-Brunch am Sonntag, 4. Juli, stellt Andreas Wenzel von Act for transformation die Zielsetzung und die politische Bedeutung des laufenden Antrags genauer vor und lädt zur Mitarbeit in Sachen Klimaschutz ein. Der Vortrag beginnt um 12.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos und ab 12 Uhr per Computer, Mobilgerät und Telefon möglich. Die Einwahldaten finden sich auf www.ariwa.org/vegan-brunch-aalen-2021-07 und können unter 07361 / 9754620 auch telefonisch beim Veranstalter Animal Rights Watch Ostwürttemberg erfragt werden.