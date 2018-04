Online-Protest gegen schwere Englisch-Prüfung

Die Abschlussprüfungen sorgen in diesem Jahr für Schlagzeilen. Nachdem vergangene Woche Unbekannte in Bad Urach einen Umschlag mit den Deutsch-Aufgaben geöffnet haben und die Prüfung an den Realschulen deshalb verschoben worden ist, sorgen jetzt Abiturienten für Gesprächsstoff. In einer Online-Petition protestieren mittlerweile Tausende gegen die Englisch-Prüfung, die am vergangenen Freitag landesweit an den allgemeinbildenden Gymnasien geschrieben wurde.

„Englisch Abitur 2018 Baden-Württemberg unfair“, lautet der Titel der Petition, die sich an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) richtet. Diese hat ein Schüler aus Baden-Württemberg am Freitag kurz nach der Prüfung auf der Seite change.org unter dem Profil „Abiturienten 2018“ ins Netz gestellt. Seither wurde diese bereits fast 29 000 Mal (Stand: Montagnachmittag) unterzeichnet. Tendenz steigend.

Link macht noch am Freitag unter Aalener Abiturienten die Runde

Wer der Initiator der Aktion ist und an welchem Gymnasium im Ländle er sein Abitur macht, geht nicht hervor. Fakt ist allerdings, dass sich auch Aalener Schüler an der Petition beteiligt haben. Eine davon ist Jil Fouquet. Die 17-Jährige macht derzeit am Theodor-Heuss-Gymnasium ihr Abitur. Den Link zur Petition habe ihr noch am Freitag eine Freundin aus Karlsruhe geschickt. „Und diesen habe ich dann sofort an meine Stufe, aber auch an den Abi-Jahrgang am Schubart-Gymnasium (SG) und am Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen (KGW) weitergeleitet“, sagt Jil Fouquet, die die „Aalener Nachrichten“ auf den Protest gegen das Englisch-Abitur im Netz aufmerksam machte.

Zur Pflichtlektüre der rund 33 000 Abiturienten an den allgemein bildenden Gymnasien im Land gehörte der Roman „Half Broke Horses“ von Jeannette Walls. Ein Werk, das bei den Schülern ohnehin keine Freudenschreie auslöst, sondern durch das man sich bei der Vorbereitung für die Prüfung regelrecht durchquälen muss, sagt Bernhard Hübner, der das Englisch-Abi am vergangenen Freitag am SG geschrieben hat. Dass eine Textstelle aus diesem Roman unter dem Themenschwerpunkt „Herausforderungen und Entscheidungen mit dem Fokus auf den USA“ bearbeitet werden muss, habe viele Abiturenten verwundert. In den Vorjahren seien es immer Sachtexte gewesen.

Der fiktionale, metaphorische Text, der die Freiheitsstatue poetisch beschreibt, hat auch Jil Fouquet zum Schwitzen gebracht. Unter anderem deshalb, da er extrem viele Adjektive und nur wenig gängige Vokabeln enthält. „Ich hatte allerdings noch Glück, weil ich schnell verstanden habe, dass es um die Freiheitsstatue geht.“ Wer darauf allerdings nicht gekommen ist, habe so gut wie jedes Wort nachschlagen müssen. Die Stimmung nach dem Englisch-Abi sei dementsprechend gedrückt gewesen. „Bei keinem ist es gut gelaufen“, sagt die 17-Jährige.

Eine Schwierigkeit in der Prüfung sei es auch gewesen, dass das Textverständnis zum größten Teil auf die Interpretation von Gefühlen zugeschnitten war und jeweils zwei Zitate als Belegstelle genannt werden mussten anstatt wie bisher nur eine. Deshalb sei die Punktezahl allerdings nicht angehoben worden. Bei einer vierten Aufgabe sei zudem der zu bearbeitende Abschnitt nicht klar benannt gewesen. Unterm Strich sollen deshalb die genannten Aspekte bei der Bewertung berücksichtigt werden, fordern die Initiatoren der Petition.

Jil Fouquet lobt die Sachlichkeit, mit der die Petition formuliert worden sei. „Es wird nicht gemotzt, sondern klar dargelegt, was die Schwierigkeiten waren, mit denen alle, auch die Streber zu kämpfen hatten.“ Und auch der Zeitpunkt der Petition direkt nach der Prüfung und nicht erst bei Bekanntgabe der Noten, sei richtig gewählt worden. Gründe, warum auch viele Aalener Abiturienten unterschrieben hätten.

Aufgabe war laut Kultusministerium angemessen

Unterstützt hat die Petition auch Bernhard Hübner. Der Kerngedanke dieser sei gerechtfertigt, aber Kommentare wie „Unverschämtheit“, „Frechheit“ oder „unterste Schublade“ seien daneben, sagt der 18-Jährige. „Die Englisch-Prüfung war anspruchsvoll, aber machbar.“

Das Kultusministerium hat die in der Online-Petition kritisierte Aufgabe geprüft. Das Niveau sei angemessen gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag. Dies bestätigten sowohl eine Abiturkommission als auch hinzugezogene Fachberater. Die kritisierte Textvorlage stamme aus dem länderübergreifenden IQB-Aufgabenpool der Kultusministerkonferenz und entspreche dem vorgegebenen Niveau B 2 und dem in Teilen vorgeschriebenen C1-Niveau des europäischen Referenzrahmens. Das Niveau der Textvorlage sei in einer länderübergreifenden Arbeitsgruppe von 16 Bundesländern als angemessen bestätigt worden.

„Ich habe vollstes Vertrauen in die Lehrkräfte, dass sie ihren Ermessensspielraum bei der Korrektur verantwortungsvoll und ausgewogen ausschöpfen werden“, sagt Kultusministerin Susanne Eisenmann. Der als vermeintlich schwierig eingestufte Prüfungsteil „Analysis“ mache außerdem nur 15 Prozent der schriftlichen Abiturnote Englisch aus. Die schriftliche Prüfung fließe wiederum nur mit zwei Dritteln in die Gesamtnote ein.

Den kritisierten Text mussten am vergangenen Freitag auch die Abiturienten an den Gymnasien in Mecklenburg-Vorpommern bearbeiten. Hier habe es laut Kultusministerium keine Kritik an der Aufgabenstellung gegeben. Zwar seien die am Montag vom Kultusministerium hinzugezogenen externen Fachberater zu dem Ergebnis gekommen, dass die Englisch-Prüfung in diesem Jahr anspruchsvoller gewesen sei als die Klausuren der Jahre zuvor. Die Aufgaben seien jedoch zu bewältigen gewesen.