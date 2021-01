Omnibus verletzt jugendliche Fußgängerin

Eine 16-jährige Jugendliche ist am Mittwochmorgen in Aalen von einem Omnibus angefahren und leicht verletzt worden. Sie wollte gegen 7.20 Uhr die Bahnhofstraße auf Höhe des Kreisverkehrs an der Willy-Brandt-Straße überqueren. Die Fahrerin eines Busses, der sich im Kreisverkehr befand, deutete der Fußgängerin an, dass sie die Straße überqueren könne.

Beim Überqueren der Straße kam es dennoch zum Kontakt zwischen der 16-Jährigen und dem Omnibus. Die Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Das Polizeirevier Aalen sucht unter der Rufnummer 07361 / 5240 Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben.