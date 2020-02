Omega-Sorg-Wanderpokal: Nachwuchs kocht kreativ

Leicht geräucherter Saibling mit Champagnersauce, Sous vide gegartes Schweinefilet im Kräutermantel mit gebackener Farce vom Schwein und Topfentörtchen mit Knuspercanneloni: Wer da ein Drei-Gänge-Menü aus einem Sternerestaurant vermutet, liegt komplett falsch. Es ist das Gericht des Siegers beim 40. Omega-Sorg-Wanderpokal in der Justus-von-Liebig-Schule in Aalen. Auf den Tisch gebracht hat diesen lukullischen Genuss der Auszubildende Marc Kümmerle von der „Fuggerei“ in Schwäbisch Gmünd.

Vier Woche lang haben sich die sechs jungen Kochtalente intensiv auf diesen Wettbewerb vorbereitet. Es galt, in einer theoretischen Prüfung seine Kenntnisse unter Beweis zu stellen und ein Drei-Gänge zu kochen. Sechs Stunden lang standen die jungen Leute in der Küche und ließen ihrem handwerklichen Können und ihrer Kreativität freien Lauf.

Die Grundzutaten wie Saibling für die Vorspeise, Schweinefilet und Wirsing für den Hauptgang und Orange für das Dessert waren für alle gleich. Unter den strengen Augen der Juroren Andreas Högg vom „Wilden Mann“ in Wasseralfingen, Julian Bieg von der Liederhalle Hofen und Volker Wilsch von der Landesberufsschule Bad Überkingen legten sich die Teilnehmer gehörig ins Zeug.

Es musste ein detaillierter Zeitplan erstellt und eingehalten werden, Sauberkeit und der Umgang mit dem Material spielten eine große Rolle, doch letztlich war der Geschmack das ausschlaggebende Erfolgskriterium. Die Jury zeigte sich mit dem Niveau der Auszubildenden sehr zufrieden. „Man merkt, dass alle mit Begeisterung dabei sind und die Herausforderung angenommen haben“, sagte Andreas Högg im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Zum Sieger gekürt wurde letztlich Marc Kümmerle. Den zweiten Platz belegte Julian Thienst vom „Lamm“ in Hebsack. Der Auszubildende im dritten Lehrjahr zauberte ein Menü mit Variationen vom Saibling, mit einem Soud vide gegarten Filet vom schwäbisch-hällischen Landschwein und mit Quark-Töpfchen.

Die weiteren Platzierungen: Dritter Platz: Lasse Gosau vom Hotel am Remspark in Schwäbisch Gmünd, vierte Plätze: Tjara-Ann Kaufmann vom „Roten Ochsen“ in Lauchheim, Elias Mann vom Hotel Restaurant Muckensee und Bastian Baier vom Hotel Restaurant Linde in Heidenheim.

Den Wettbewerb der Servicemädchen gewann Mona Miehlich vor Alexandra Weckert. Gemeinsame Dritte wurden hier Maren Ulrich und Jana Niedermeyer.

Die Vorsitzende des Vereins der Köche Ostalb, Maria Stock, gratulierte den Teilnehmern und dankte der Firma Omega Sorg für die finanzielle Unterstützung. Der Finanz- und Schuldezernent des Ostalbkreises, Karl Kurz, sieht eine Renaissance des guten Essens in Deutschland. Die jungen Kochtalente hätten ganz besondere lukullische Genüsse geboten. Viel Lob für die angehenden Jungköche gab es auch von der Schulleiterin der Justus-von-Liebig-Schule, Petra Hudak.