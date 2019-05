So sieht generationsübergreifendes Miteinander aus: „Omas gegen rechts“ haben die Schülerdemo „fridays for future“ in Aalen unterstützt. „Wir ältere Generationen erheben auch unsere Stimmen gegen den Klimawandel – und Rechtspopulismus“, sagt Eva-Maria Markert.

„Es ist ja auch unsere Umwelt“, bestätigt Ingrid Honold. „Unsere Generation hat das Problem mit verursacht, deshalb fühlen wir uns mitverantwortlich“, sagt Brigitte Muras.