Olympia ohne Rupprecht und Vogt?

Es ist zwar noch keine Vierschanzentournee für die Skispringerinnen gewesen. Die könnte nach aktuellem Stand wohl frühestens zur Saison 2023/24 eingeführt werden. Aber immerhin war es schon einmal eine Silvester-Tour mit zwei Einzelspringen an Silvester und Neujahr und mit 50 statt nur 40 qualifizierten Teilnehmerinnen, die im ersten Durchgang in 25 K.o.-Duellen die besten 30 für das Finale ermittelten. Zu denen gehörten auf der Normalschanze im slowenischen Ljubno am Freitag und Samstag beide Male Anna Rupprecht und Carina Vogt vom SC Degenfeld.

„Es ist natürlich eine Besonderheit gewesen“, äußert sich Maximilian Mechler im Gespräch über diese Premiere im Damen-Weltcup. „Die Frauen haben ihren Spaß daran gehabt, erstmals im K.o.-Modus zu springen“, fügt der Bundestrainer hinzu. Doch in sportlicher Hinsicht hielt sich der Spaß in Ljubno aus deutscher Sicht in Grenzen. Denn Mechler muss auch zugeben: „Von den Ergebnissen her ist es für uns leider nicht so gut gelaufen.“ Die beste deutsche Skispringerin in dieser Saison, Katharina Althaus, sprang als Fünfte und Achte zwar zweimal in die Top Ten, war in den Kampf um die Tagessiege und die Podestplätze in der Gesamtwertung des Silvester-Tournaments als Siebte aber nicht involviert.

Mit weitem Abstand folgen in dieser Gesamtwertung die beiden Weltmeisterinnen des SC Degenfeld, Anna Rupprecht und Carina Vogt, auf den Plätzen 30 und 48. Rupprecht konnte sich nur an Silvester und damit nur in einem der beiden Einzelwettbewerbe für den zweiten Durchgang qualifizieren und musste sich mit den Plätzen 27 und 38 abfinden. „Anna hatte im Training und in der Qualifikation wieder ganz gute Sprünge gezeigt, konnte das dann aber im Wettkampf wieder nicht so rüberbringen“, blickt Mechler auf die durchwachsenen Ljubno-Ergebnisse der Gmünderin zurück. Ernüchterung machte sich breit, „weil da für sie eigentlich viel mehr möglich gewesen wäre.“ Rupprechts Höhepunkt war das gewonnene K.o.-Duell an Silvester gegen Karolina Indrackova aus Tschechien und die Teilnahme am Finale der besten 30. „Das hatte sie sich durch einen besseren Qualisprung erarbeitet“, verweist Mechler auf Platz 21 in der Qualifikation.

An Neujahr war dann allerdings schon nach dem ersten Durchgang und der Niederlage gegen Teamkollegin Pauline Hessler für Rupprecht Schluss. „Bei ihrem Sprung am Samstag hatte Anna Probleme bei der Landung. Es hat wieder nicht im Wettkampf geklappt, obwohl sie eigentlich ganz gut in Form ist“, erklärt Maximilian Mechler, der mit der 25-Jährigen weiter daran arbeiten möchte, dass der Knoten dann auch im Wettkampf platzt.

Klar ist jedenfalls: Diese Saison ist bislang noch nicht die Saison von Anna Rupprecht. „Das stimmt, das Potenzial für deutlich bessere Ergebnisse ist bei ihr aber auf alle Fälle da“, traut Mechler der Mixed-Weltmeisterin bis zum Saisonende noch deutlich bessere Resultate zu. Auf der Suche nach ihrer Form befindet sich derweil nach ihrer monatelangen Verletzungspause noch Carina Vogt. Bei ihren ersten beiden Weltcup-Teilnahmen in dieser Saison schied die Waldstetterin jeweils nach Durchgang eins aus und landete am Ende auf den Plätzen 48 und 49. „Das waren nicht die Ergebnisse, die sie gerne gehabt hätte“, weiß Mechler. Bei Vogt mache sich der Trainingsrückstand bemerkbar und fehle noch das nötige Selbstverständnis und das Vertrauen in die eigenen Sprünge. „Die Ansätze sind bei Carina aber auf alle Fälle da und waren auch im Training schon richtig gut. Es fehlen aber einfach noch Trainingssprünge, um den Rückstand aufzuholen, weil sie ja in den letzten zwei Jahren insgesamt nicht so viele Sprünge machen konnte.“

Nicht nur wegen der erstmals ausgetragenen Silvester-Tour und der K.o.-Duelle war es ein besonderer Damen-Weltcup in Ljubno. Es war gleichzeitig auch der letzte Weltcup, bei dem sich die Skispringerinnen direkt für die in vier Wochen beginnenden Olympischen Spiele in Peking qualifizieren konnten. Der nächste Weltcup wird erst Ende Januar in Willingen und damit nach der internen Nominierungsfrist des Deutschen Skiverbandes am 22. Januar stattfinden. Aus dem deutschen Team haben sich bisher nur Katharina Althaus und Pauline Hessler direkt für Olympia qualifiziert. Um die Norm zu erfüllen, werden ein Top-Acht-Resultat oder zwei Top-15-Ergebnisse benötigt. Selina Freitag und Juliane Seyfarth fehlen noch eine Top-15-Platzierung, Anna Rupprecht und Carina Vogt sogar eine Top-Acht- oder zwei Top-15-Platzierungen. Die Skispringerinnen ohne Olympia-Norm müssen nun darauf hoffen, dass sich der Deutsche Skiverband kulant zeigt, ist doch eigentlich vorgesehen, mindestens vier Skispringerinnen nach Peking mitzunehmen. Vorgenommen werden die Nominierungen offiziell vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). „Wir müssen die DOSB-Regularien abwarten. Auf dem Papier haben aber nur zwei Springerinnen die volle Norm erreicht“, sagt Maximilian Mechler zur anstehenden Nominierung seines Olympia-Aufgebots. Die Chancen, dass Anna Rupprecht und/oder Carina Vogt an den Olympischen Spielen in Peking teilnehmen, seien deshalb „eher geringer“ einzuschätzen. Doch für Rupprecht und Vogt sprechen ihre bisherigen Erfolge. Bei der WM in Oberstdorf hatte schließlich Rupprecht im Vorjahr einen großen Anteil an der Goldmedaille im Mixedspringen. Und in Peking steigt neben dem Einzelspringen der Frauen ein Team-Springen mit jeweils zwei Männern und zwei Frauen. Die endgültige Entscheidung, wer in Peking dabei sein wird, trifft der Deutsche Olympische Sportbund auf Vorschlag des DSV dann nach dem 22. Januar.