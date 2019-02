Olivier Pols kehrt nach Aalen zurück

Am Mittwoch, 27. Februar, um 20 Uhr findet im Rahmen der Saison des Konzertrings Aalen in der Stadthalle das Konzert mit dem Philharmonisches Orchester Heidelberg unter der Leitung von Olivier Pols statt. Pols ist den Aalenern noch gut als Dirigent des Aalener Sinfonieorchesters in Erinnerung.

Eindrückliche Spuren in der Aalener Musikwelt hat Pols in den Jahren seines Wirkens beim Aalener Sinfonieorchester hinterlassen. Pols, 1989 in den Niederlanden geboren, erlernte in jungen Jahren Schlagzeug, Klavier, Horn und Tuba und widmete sich bereits früh dem Komponieren. Zahlreiche Auszeichnungen begleiteten seinen musikalischen Weg durch das Dirigierstudium an den Hochschulen in Mannheim und Stuttgart und vielen Meisterkursen bei namhaften Dirigenten. Während des Studiums konzertierte er mit dem MDR-Sinfonieorchester, dem Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig und mit führenden Orchestern in Luzern, Südkorea, Estland und Venezuela. Als Stipendiat des Dirigentenforum wurde er vom Deutschen Musikrat gefördert. Nachdem er von 2012 bis 2016 als Künstlerischer Leiter der Kammerphilharmonie der Universität Stuttgart und des Aalener Sinfonieorchesters tätig war, wechselte er als 2. Kapellmeister an das Theater Heidelberg und sammelte Opernerfahrungen mit einem breiten Repertoire.

Seiner Karriere fügt er immer weitere Höhepunkte hinzu wie Gastdirigate bei der Rheinischen Philharmonie Koblenz, dem Stuttgarter Kammerorchester, der Neuen Elblandphilharmonie Riesa oder als Assistent der Norwegischen Nationaloper Bergen. Seit Beginn der Saison 2018/2019 ist Olivier Pols nun 1. Kapellmeister und stellvertretender Generalmusikdirektor am Pfalztheater Kaiserslautern.

Die Heidelberger Philharmoniker prägen seit 1889 als städtisches Orchester mit zahlreichen Opernvorstellungen und Konzerten das Musikleben der Stadt.

Das Orchester zeichnet sich durch seine stilistische Flexibilität aus, was auch Auszeichnungen und Preise für das „Beste Konzertprogramm“, Beschäftigung mit historischer Aufführungspraxis ebenso wie das Engagement für die Neue Musik mit zahlreichen Uraufführungen widerspiegelt.

Ein romantisches Konzertprogramm mit Werken von Richard Wagner und Edvard Grieg sowie der Symphonie Nr. 2 in D-Dur, Op.73, von Johannes Brahms wird unter der musikalischen Leitung von Olivier Pols aufgeführt.