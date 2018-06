Oliver Janas wird Prokurist der Kreisbau Ostalb

Seit 1. Juni ist Oliver Janas, Abteilungsleiter Finanzen und Verwaltung, neuer Prokurist der Kreisbau Ostalb.

Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens schenkten ihm in ihrer gemeinsamen Sitzung einstimmig ihr Vertrauen. Gemäß der Satzung wird die Kreisbaugenossenschaft Ostalb durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Seit mehreren Jahren war jedoch die Funktion des Prokuristen in der Genossenschaft nicht besetzt, sodass die nebenamtlichen Vorstände bedarfsgemäß ihren Tätigkeitsumfang ausgeweitet hatten. Zukünftig sollen das Organisationsrisiko und Hemmnisse in der Ablauforganisation bei unplanmäßigen Ausfallzeiten des Vorstandes durch den vertretungsbefugten Prokuristen reduziert werden. Oliver Janas ist bereits seit Juli 2007 Mitarbeiter der Kreisbau Ostalb und seit rund acht Jahren als Abteilungsleiter Finanzen und Verwaltung tätig.