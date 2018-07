Die nächste Orgelmusik zur Marktzeit in der Aalener Stadtkirche am Samstag, 14. Juli, gestaltet ab 10 Uhr Frank Oidtmann. Im Rahmen des Festivals Alte Musik spielt er Werke von Bach, Titelouze, Muffat und Steigleder. Oidtmann ist Musikdirektor am evangelischen Stift in Tübingen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.