Ohnhäuser beim Halbmarathon am Start

Zum zehnten Mal ist der Ipf-Ries Halbmarathon zur Austragung gekommen. Bereits zum dritten Mal war das Lauf Team der Ohnhäuser GmbH vertreten.

Das Running Team ging mit insgesamt 17 Athleten am Reimlinger Tor an den Start. Dabei konnte diese starke Ergebnisse erzielen. Die Staffelläufer Daniel Stimpfle, Marco Meyer und Stefan Schneider holten sich den zweiten Platz in der Staffel. Mit Markus Hussel und Moritz Färber konnten zudem zwei Läufer des Ohnhäuser Running Teams eine Platzierung in den Top 50 von insgesamt 603 Teilnehmer erlaufen.