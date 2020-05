Ohne Thomalla zum Neustart

Angreifer Denis Thomalla hat sich im Training des 1. FC Heidenheim einen Innenbandanriss am rechten Knie zugezogen. Damit wird er dem FCH bei der Saison-Fortsetzung der 2. Bundesliga in den kommenden Wochen vorerst verletzungsbedingt fehlen. Der 27-Jährige hatte die Verletzung im Training am Mittwoch erlitten.

In dieser Saison musste der variabel einsetzbare Offensivspieler aufgrund einer Hüftverletzung bereits eine Zeit lang pausieren und kam bisher zehnmal in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Dabei gelang ihm ein Treffer im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden.

Denis Thomalla schnürt seit der Saison 2015/16 seine Fußballschuhe für den 1. FC Heidenheim 1846. Im vergangenen Oktober verlängerte er seinen Vertrag beim FCH bis 2023