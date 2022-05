Ohne Punktverlust zum Meistertitel

Der letzte Spieltag der Hofener Mannschaften in Denkendorf ist zum Schaulaufen der ersten Mannschaft Dennis Berner und Magnus Öhlert geworden.

Die Spiele des RKV-Hofen waren geprägt von der Umstellung des Spiels auf direkte schnelle Pässe. Mit der damit verbundenen Steigerung der Spielgeschwindigkeit waren die gegnerischen Teams mehr oder weniger überfordert. Die zweite Mannschaft des RKV-Hofen, die gleich die erste Begegnung zu bestreiten hatte, konnte wenigstens einen Ehrentreffer verzeichnen, musste aber auch neun Tore gegen sich hinnehmen.

Auch Hofen III hatte einen schweren Stand, konnte aber zwei Treffer bei Dennis Berner erzielen, hatte aber auch mit acht Gegentreffern der Ersten das Nachsehen. Nach den vereinsinternen Duellen bekam es Hofen I mit dem Tabellenzweiten, der Mannschaft des RSV Reichenbach, zu tun. In dem Spiel gelang Hofen einfach alles, Abstauber direkte Schüsse aus dem Lauf und natürlich herausgespielte Chancen sicherten den Hofenern letztlich neun Tore, während dem Team aus Reichenbach nichts gelingen wollte, die Reichenbacher konnten letztlich nur einen Ehrentreffer landen. Für den Tabellendritten aus Waldrems sollte die Bilanz noch unangenehmer ausfallen, nachdem es zur Halbzeit bereits 6:0 für Hofen I stand, brach bei den Waldremsern praktisch der Widerstand komplett zusammen, so dass diese Begegnung für Hofen mit 14:1 zu Buche schlug und damit auch das höchste Ergebnis des Abends markierte. Auch die Hausherren aus Denkendorf hatten kein Glück und gerieten schnell nach Spielbeginn mit zwei Toren in Rückstand, angefeuert durch die heimischen Fans war jedoch Defensive für Reichenbach keine Option, so dass sich Hofen immer wieder Chancen boten, die gerne genutzt wurden und schließlich zu einem 12:3-Endstand für Hofen I führten. Obwohl noch ein Spieltag ohne Beteiligung der Hofener Mannschaften am 28. Mai ansteht, ist der Staffelsieg und die Meisterschaft in der Verbandsliga Staffel III dem Team Berner/Öhlert nicht mehr zu nehmen.

Nach der hohen Niederlage gegen die erste Mannschaft hatte sich Hofen II eine Defensivtaktik verordnet, so verlegten sich Torwart Julian Schwarzer und Feldspieler Noah Janas auf die Verteidigung des Tors und auf Nadelstiche und Abstauber gegen die Angreifer. Ging die Taktik gegen das Waldremser Team nicht ganz auf, man musste die Partie knapp mit 4:5 verloren geben, so fand Reichenbach nach zwei Toren, die Noah Janas aus Abspielfehlern erzielen konnte, letztlich kein Mittel, den Rückstand aufzuholen und mühte sich zusehends, die beiden für Hofen II spielenden Schwarzer/Janas aus der Reserve zu locken, das Tor war gut geschützt und der Vorsprung nicht mehr einzuholen, da sich aus der immer offeneren Spielweise Reichenbachs immer wieder Torchancen für Hofen II ergaben, die auch genutzt wurden. Die Begegnung endete unerwartet, jedoch durchaus verdient 5:3 für Hofen III. Und auch gegen die Hausherren fuhr Hofen II mit der Defensive sehr gut. Cleveres Nutzen der Fehler des Gegners und gute Defensivarbeit plus einer hervorragenden Torwartleistung ergaben einen in Summe hochverdienten 6:3-Sieg für Hofen II, das fast die gesamte Saison benötigte, um in der Liga anzukommen und mit den sechs erzielten Punkten den Klassenerhalt gesichert hat.

Keinen guten Tag erwischten Thomas Machnig und der als Ersatz spielende Silas Öhlert. Die Abstimmung war immer wieder problematisch und trotz immer wieder schöner Einzelaktionen konnte kein gemeinsames Zusammenspiel gefunden werden. So konnte Hofen III weder gegen Denkorf, noch gegen Reichenbach und auch gegen Waldrems Punkte nach Hause bringen. Ob die über die Saison erspielten Punkte für den Klassenerhalt reichen, wird sich erst noch zeigen.