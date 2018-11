Ohne Pless kein Ostalb-Derby

Die Fußballfans auf der Ostalb müssen vermutlich eine Woche länger auf die Winterpause warten. Denn das für diesen Samstag angesetzte Verbandsliga-Derby zwischen den Sportfreunden Dorfmerkingen und dem TSV Essingen wird verschoben und wird nun frühestens am 8. Dezember in Dorfmerkingen ausgespielt.

Dass an diesem Samstag auf jeden Fall nicht gespielt wird, steht laut gesicherten Informationen der „Aalener Nachrichten“ seit Montagabend fest. Grund für die Spielverlegung ist die Länderspielreise von TSV-Keeper Philipp Pless, der mit der Futsal-Nationalmannschaft unterwegs ist. Daher hätte Essingen mit Jakob Pfleiderer nur noch einen Torwart im Kader. „Wir haben die Spielverlegung auf Grund der Abstellung unseres Torhüters beantragt und damit die vom DFB mögliche sportrechtliche Option genutzt“, bestätigt Essingens Sportlicher Leiter, Patrick Schiehlen. Wann das Spiel nachgeholt wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Im Gespräch ist entweder der 8. Dezember, oder erst einer der Nachholspieltage im Jahr 2019. „Wir sind eine Woche später spielfähig“, so Schiehlen weiter. Sollten sich beide Vereine aber auf einen anderen Termin einigen, dann sei das aber auch in Ordnung.