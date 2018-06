Ohne jede Hürden: Verwaltung für alle

Die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen des Landratsamts, Petra Pachner, hat bei der Landkreisverwaltung das Projekt „Verwaltung für alle“ initiiert. Ziele dieses Projekts sind der Abbau von baulichen Barrieren in den Dienststellen des Landratsamts, die Vereinfachung der Kommunikation mit Bürgern und des Zugangs zum Internet sowie die Ausbildung von Inklusionsbegleitern innerhalb der Kreisverwaltung. Für Landrat Klaus Pavel ist die inklusionsorientierte Verwaltung ein wichtiges Thema, weshalb die Behindertenbeauftragte organisatorisch zu seinem persönlichen Mitarbeiterstab gehört.

„Im Rahmen dieses auf längere Zeit angelegten Projekts soll die Behörde Schritt für Schritt barrierefrei werden – sowohl in baulicher wie auch in kommunikativer Hinsicht“, erklärt Pachner. Ziel sei, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen die Leistungen der Verwaltung in vollem Umfang nutzen können.

Vier Bausteine sind Teil des Gesamtkonzepts, die derzeit schon in die Tat umgesetzt werden. So wurde von Pachner inzwischen ein Team von Inklusionsbeauftragten aus den Geschäftsbereichen der Landkreisverwaltung ins Leben gerufen. Außerdem wurde ein Kompetenzteam gegründet, das Begehungen in Gebäuden der Landkreisverwaltung macht und diese auf Barrierefreiheit getestet hat. „Wir konnten erreichen, dass die Zugangstüren am Haupteingang des Aalener Landratsamts und in die Kfz-Zulassungsstelle umgebaut wurden und nun barrierefrei sind“, freut sich die Behindertenbeauftragte. Bei der Sanierung der Fahrbahn- und Stellplatzflächen, die im kommenden Jahr erfolgen soll, wird ebenfalls auf die Belange behinderter Menschen geachtet.

Auch die Kommunikation mit der Landkreisverwaltung soll einfacher werden. In mehreren Arbeitsgruppensitzungen hat das Team der Inklusionsbeauftragten Schulungen zum Thema „Bürgernahe Sprache“ erhalten. Für die Beschäftigen der Kreisverwaltung ist momentan ein „Leitfaden für bürgernahe Sprache“ in der Entwicklung. Zielgruppe sind Menschen, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben. Auch auf den Internetseiten des Ostalbkreises soll auf die Vereinfachung der Sprache hingewirkt werden. Eine Vorlesefunktion für Sehbehinderte und Blinde sorgt jetzt bereits dafür, dass eine Teilhabe am Online-Geschehen der Kreisverwaltung möglich ist.

Das Engagement von Petra Pachner konzentriert sich jedoch nicht nur auf den Bereich der inklusionsorientierten Verwaltung. Die Information der Bürgerschaft zu aktuellen Themen sieht sie ebenfalls als ihre Aufgabe. So gab es eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Fachtag Vielfalt“ im Aalener Landratsamt, die sich mit dem „Leben und Wohnen mit Handicap – Wie ich will!?“ befasste und Aktuelles zum neuen Bundesteilhabegesetz und zu innovativen Wohnformen bot.