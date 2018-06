Die Spielgemeinschaft Dorfmerkingen/ Elchingen/ Ohmenheim hat sich in überlegener Art und Weise die Meisterschaft in der Kreisstaffel IV gesichert. In acht Spielen siegte die Mannschaft achtmal bei einem Torverhältnis von 29:0. Damit stellen die Jungs um das Trainergespann Kai Rösch und Hubert Mack im gesamten Bezirk Kocher/Rems das einzige Team, das in der Meisterrunde alle Spiele gewann und dabei kein Gegentor kassierte. Die mannschaftliche Geschlossenheit und das hohe spieltaktische Niveau waren die Garanten des Erfolgs. Mit zwölf Treffern von Dominik Schuster stellte die SG auch den besten Torjäger der Staffel. Außerdem belegte die SG in der Fairnesstabelle mit lediglich einer gelben Karte den ersten Platz.