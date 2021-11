Ohne Führerschein, ohne Kennzeichen - aber mit Alkohol unterwegs

Im Rahmen einer routinemäßigen Streifenfahrt fiel Beamten des Polizeireviers Aalen am Montagabend gegen 23 Uhr en schwarzer Wagen auf, welcher die Abfahrt der B 19 in Richtung Robert-Bosch-Straße fuhr. Nachdem am Pkw das Abblendlicht kaputt war und zudem das vordere Kennzeichenschild auf dem Armaturenbrett des Fahrzeuges lag, sollte der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser fuhr jedoch beschleunigt in Richtung Rombachtunnel davon. Am Ausfahrt des Tunnels konnten die Polizisten den Streifenwagen vor das Fahrzeug setzen und dieses im Bereich dortiger Parkplätze anhalten. Der 27 Jahre alte Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinwirkung und musste sich, da ein entsprechender Test positiv ausgefallen war, im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da der junge Mann überhaupt nicht im Besitz eines solchen ist. Gegen den 27-Jährigen, der bereits mehrfach wegen gleichgelagerten Delikten aufgefallen ist, wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.