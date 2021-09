Ohne Führerschein betrunken durch die Fußgängerzone

Zwei Betrunkene wollten in einer Gaststätte in der Aalener Fußgängerzone Alkohol kaufen.

Am Freitag gegen 22 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit einem Pkw durch die Fußgängerzone. In der Straße An der Stadtkirche hielt er vor einer Gaststätte an, um dort Alkohol einzukaufen. Er und sein 43-jähriger Begleiter begaben sich in die Gaststätte, wobei bereits auf dem Weg dorthin erkennbar war, dass sie unter Alkoholeinwirkung standen. Als die beiden Männer wieder wegfahren wollten, versuchten Passanten dies zu verhindern, woraufhin es zu einem Streitgespräch kam. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann beleidigte die eingesetzten Beamten. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihn erwartet neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch eine Anzeige wegen Beleidigung.