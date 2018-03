Beamte des Aalener Polizeireviers haben am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr einen Fahrer beobachtet, der auf der Gartenstraße fahrend sein Handy am Ohr hatte. Sie hielten das Fahrzeug an und kontrollierten den 29-Jährigen. Dabei stellten sie fest, dass dieser überhaupt nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.