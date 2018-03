Ohne die deutsche Sprache geht es nicht

Die Betriebe in der Region brauchen dringend Fachkräfte, geflüchtete junge Menschen brauchen Ausbildungsplätze. Damit Unternehmen und Bewerber mit Fluchthintergrund besser zusammen finden und Hürden abgebaut werden können, haben das Bildungsbüro des Landratsamtes und die Kreishandwerkerschaft Ostalb ins Landratsamt geladen.

Etwa 40 Vertreter von kleinen und mittelständischen Betrieben, sowie aus dem Handwerk waren der Einladung zum Informations- und Vernetzungstreffen, das im Rahmen der kreisweiten Veranstaltungsreihe „Integration konkret!“ stattfand, gefolgt. Viele hilfreiche Informationen gab es vom Bildungsbüro des Landratsamtes, der Kreishandwerkerschaft Ostalb, der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter und der Ausländerbehörde.

Fachkräfte dringend gebraucht

„Der Bedarf an Fachkräften auf der Ostalb nimmt zu. Die meisten Betriebe haben mit Flüchtlingen postive Erfahrungen gemacht“, sagt Landrat Klaus Pavel in seiner Begrüßung. Das Handwerk suche dringend Nachwuchs, zahlreiche Ausbildungsplätze seien im vergangenen Jahr unbesetzt geblieben, ergänzt Edgar Horn, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Ostalb.

Geflüchtete Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren ist nicht immer leicht, weiß Miriam Zeilinger, Bildungskoordinatorin für neu Zugewanderte im Ostalbkreis. Gründe für einen Abbruch seien beispielsweise falsche Vorstellungen über den Beruf, mangelndes Engagement, aber auch rechtliche Gründe wie ein plötzlich verhängtes Arbeitsverbot oder Abschiebung. Das größte Problem aber sei die Sprache. Um eine Ausbildung erfolgreich abschließen zu können, setze man das Niveau B2 voraus, sagt Ewald Wasner von der Handwerkskammer Ulm. Flüchtlinge würden oft viel zu früh regelrecht in eine Ausbildung ,hineingeschoben’. Das schaffe Frustration auf allen Seiten. Ausreichende Sprachkenntnisse seien elementar wichtig, nicht nur in der Berufsschule. „Stellen Sie sich vor, der Meister erklärt, wie man sicher mit einer Maschine arbeitet, ohne sich zu verletzen. Das muss der Azubi natürlich verstehen können“, erklärt Wasner.

Nicht zu früh in die Ausbildung

Auch Vitus Riek, Leiter der Technischen Schule Aalen hat die Erfahrung gemacht, dass viele Betriebe die Sprachkenntnisse ihrer Auszubildenden zu wenig prüfen. Hermine Nowottnick vom Bildungsbüro des Ostalbkreises rät Betrieben, die Flüchtlinge einstellen wollen, zur Not besser noch eine Maßnahme wie einen Sprachkurs oder eine Einstiegsqualifizierung vorzuschalten, damit die Ausbildung nicht zum Scheitern verurteilt sei.

Wer einen Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund beschäftigen will, muss viele rechtliche Aspekte beachten. Da ist es nicht immer leicht, die passende Kontaktperson bei Arbeitsagentur, Jobcenter oder Handwerkskammer zu finden. „Alle Ansprechpartner in der Region sind untereinander sehr gut vernetzt, so dass jeder an die richtige zuständige Stelle verweisen kann“, erklärt Nowottnick. Philip Allinger von der Agentur für Arbeit gibt den Tipp, sich an den zuständigen Sozialarbeiter des Flüchtlings zu wenden, der über den Aufenthaltstatus und weitere wichtige Aspekte Bescheid wisse.

Während des Austauschs kam von den teilnehmenden Schulen die Frage, ob es eine Liste mit Betrieben, die Flüchtlinge aufnehmen, gebe. Anwesende Unternehmer wiederum fragten, wie man kundtun könne, dass man Flüchtlinge beschäftigen möchte. Nun soll unter den teilnehmenden Unternehmen eine Umfrage gestartet werden, wer Interesse habe. Diese Liste will man den Schulen anschließend zur Verfügung stellen.